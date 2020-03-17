Коронавирус выявлен у сотрудника штаб-квартиры ВОЗ
У контактировавших с зараженным, пока не выявлены симптомы заболевания.
Фото : hitechglitz.com17 марта 2020, 01:12
Сотрудник штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заразился коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Уточняется, что заразившийся сотрудник последний раз посещал здание ВОЗ в четверг, 5 марта. Симптомы начали проявляться у него на выходных. В настоящее время зараженный самоизолировался и получает необходимую медицинскую помощь.
При этом, по словам источника, ни у одного из людей, напрямую контактировавших с зараженным, пока не выявлены симптомы заболевания.
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