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Вирусолог рассказала, как приготовить антисептик в домашних условиях

Она же посоветовала сначала мыть руки, а потом наносить антисептик.

Фото : Flacon-magazine.com17 марта 2020, 01:50

Замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского врач-вирусолог Евгения Селькова рассказала, как самим изготовить антибактериальное средство для рук, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Вечернюю Москву".

Первый способ – это смешать 14,5 миллилитра глицерина, 750 миллилитров изопропилового или 800 миллилитров обычного спирта (также можно использовать 800 миллилитров любого алкоголя крепостью не ниже 70 градусов), 20 миллилитров дистиллированной воды и 42 миллилитра перекиси водорода.

Во втором случае понадобятся гель алое и 160 миллилитров медицинского спирта — чем выше его процент, тем лучше.

И последний способ - смешать одну столовую ложку воды, пять столовых ложек водки, пять капель эфирного масла лаванды, одну чайную ложку сока алоэ и пять граммов хлорогексидина. Полученную смесь необходимо настоять некоторое время.

Евгения подчеркнула, что использование антибактериального геля не заменит мытье рук водой и мылом.

Очень много полемики, что достаточно обработать ладони антисептиками и можно руки даже не мыть, но большинство медиков уверяет, что грамотное мытье с гигиеническими средствами лучше смывает вирус, чем обработка дезинфицирующими средствами, - пояснила она.

Вирусолог посоветовала сначала мыть руки, а потом наносить антисептик. Если такой возможности нет, тогда можно использовать спиртосодержащие влажные салфетки или продезинфицировать кисти спиртом.


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