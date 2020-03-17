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Сотрудник штаб-квартиры ООН заразился коронавирусом

Он не контактировал с кем-либо из коллег в здании.

Фото : mignews17 марта 2020, 06:13

Сотрудник штаб-квартиры ООН заразился новым коронавирусом, он не контактировал с кем-либо из коллег в здании, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Сотрудник, заболевание которого подтвердилось, чувствует себя хорошо. Он не контактировал с кем-либо из сотрудников ООН с момента возникновения симптомов, - сказал Дюжаррик.

Он так же добавил, что какие-либо заболевания сотрудников ООН в Нью-Йорке значительно повлияют на работу, потому что принимаются очень мощные меры по снижению рисков, включая сокращение присутствия в здании.

По его словам, за понедельник на входе электронные пропуска приложили 918 раз, в том числе примерно 300 делегатов. Дюжаррик указал, что не ожидает к концу дня больше 1500 проходов. Накануне того, как штаб-квартира была закрыта для посетителей и дипломатам было рекомендовано общаться по видеосвязи, карточку пропуска приложили примерно 11 тысяч раз за день, уточнил представитель генсека.


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