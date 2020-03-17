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17 марта в Казахстане ожидаются осадки в виде дождя и снега

Местами по республике сохраняются усиление ветра, туман, гололед.

Фото : minsknews17 марта 2020, 06:30

На большей части Казахстана, с прохождением фронтальных разделов местами сохраняются осадки в виде дождя и снега, сообщает zakon.kz.

Лишь на юге, юго-востоке и западе погода без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, туман, гололед, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Костанайской, Карагандинской, днем Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с, местами туман, гололед.

В Мангыстауской, Восточно-Казахстанской, днем Туркестанской, Кызылординской областях местами усиление ветера 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, в Туркестанской области днем в горах гроза.

В Западно-Казахстанской, утром Актюбинской областях местами ожидается туман. В Алматинской области ночью в районе Жаланашколя сохраняется усиление ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 19°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 4°, облачно, слабый дождь.

Прогноз погоды на 17 марта.


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