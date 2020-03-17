За сутки почти 14 тысяч человек в мире заразились коронавирусом
На данный момент вирус охватил уже 151 страну.
Фото : rbk.ru17 марта 2020, 06:40
Почти 14 тысяч человек заразились новым коронавирусом в мире за последние 24 часа, 862 человека скончались, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
По данным ВОЗ, за сутки выявлено 13 903 новых случая заражения, из них только 29 - на территории материкового Китая.
Таким образом, общее число заразившихся в мире составляет на данный момент 167 511.
За пределами Китая от COVID-19 умерли 848 человек. Общее число случаев с летальным исходом в мире достигло 6606, из которых 3388 - за пределами КНР.
При этом вирус охватил уже 151 страну.
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