Из-за коронавируса остановили работу поездов, автобусов, метро в Украине

Так же закрываются кафе, рестораны и торгово-развлекательные центры.

В Украине прекращаются пассажирские железнодорожные, автобусные и авиационные перевозки внутри страны из-за распространения коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК

Это касается как междугородних, так и межобластных перевозок. Мера начинает действовать с полудня 18 марта, - говорится в сообщении на сайте министерства инфраструктуры.

Кроме этого, с 17 марта в городах Украины прекращает работу метрополитен.

Остальной городской транспорт продолжает свою работу, но с ограничениями. Так, перевозки в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах и трамваях могут осуществляться только если в транспортном средстве находится до 10 человек, - говорится в сообщении.

Эти меры не касаются передвижения украинцев на личных автомобилях.

В стране временно прекратили работу рестораны, кафе, торгово-развлекательные центры и учреждения культуры. Заведения общественного питания могут предоставлять услуги по доставке, если персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Решения об ограничениях были приняты после того, как эти меры предложил ввести президент Владимир Зеленский.

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