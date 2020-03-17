Не выходя из дома. Как получить банковские услуги в условиях коронавируса

Банк ответил на вопросы редакции.

15 марта Токаев ввел чрезвычайное положение в Казахстане из-за коронавируса. Ранее в тот же день Биртанов призвал казахстанцев избегать мест массового скопления людей.

Редакция zakon.kz попыталась узнать, что делать людям, которым нужно получить банковские услуги – оформить/погасить кредит, перевести/снять деньги, открыть/пополнить депозит и т.д.? Часто банковские отделения заполнены людьми.

В ответ на запрос редакции, "Банк Хоум Кредит" сообщил, что все важные банковские услуги казахстанцы могут бесплатно получать в мобильном приложении Home Credit Bank Kazakhstan. Посещения отделения не требуется. Приложение доступно 24/7.

Банк также приложил список доступных услуг, которые казахстанцы могут получить удаленно:

- Переводить денежные средства между карточками "Банка Хоум Кредит"/на карточки любых банков РК без комиссий;

- Открывать/пополнять депозиты с карточек любых банков РК без комиссии;

- Оформлять 100% онлайн-кредит с получением денег на текущий счет (для действующих клиентов);

- Погашать кредиты с карточек любых банков РК;

- Открывать дебетные карточки "Home Card" с бесплатной доставкой;

- Оплачивать сотовую связь, коммунальные платежи и +500 других сервисов;

- Конвертировать валюту в режиме реального времени по выгодному курсу;

- Заказывать справки об отсутствии задолженности.

Узнать подробнее о приложении и скачать его граждане РК могут в Playmarket и AppStore.

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