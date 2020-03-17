Не выходя из дома. Как получить банковские услуги в условиях коронавируса
Банк ответил на вопросы редакции.
15 марта Токаев ввел чрезвычайное положение в Казахстане из-за коронавируса. Ранее в тот же день Биртанов призвал казахстанцев избегать мест массового скопления людей.
Редакция zakon.kz попыталась узнать, что делать людям, которым нужно получить банковские услуги – оформить/погасить кредит, перевести/снять деньги, открыть/пополнить депозит и т.д.? Часто банковские отделения заполнены людьми.
В ответ на запрос редакции, "Банк Хоум Кредит" сообщил, что все важные банковские услуги казахстанцы могут бесплатно получать в мобильном приложении Home Credit Bank Kazakhstan. Посещения отделения не требуется. Приложение доступно 24/7.
Банк также приложил список доступных услуг, которые казахстанцы могут получить удаленно:
- Переводить денежные средства между карточками "Банка Хоум Кредит"/на карточки любых банков РК без комиссий;
- Открывать/пополнять депозиты с карточек любых банков РК без комиссии;
- Оформлять 100% онлайн-кредит с получением денег на текущий счет (для действующих клиентов);
- Погашать кредиты с карточек любых банков РК;
- Открывать дебетные карточки "Home Card" с бесплатной доставкой;
- Оплачивать сотовую связь, коммунальные платежи и +500 других сервисов;
- Конвертировать валюту в режиме реального времени по выгодному курсу;
- Заказывать справки об отсутствии задолженности.
Узнать подробнее о приложении и скачать его граждане РК могут в Playmarket и AppStore.
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