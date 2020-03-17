Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Заемщикам дадут возможность исправить негативную кредитную историю

Глава финрегулятора рассказала о мерах по снижению роста долговой нагрузки на население и бизнес в связи с коронавирусом.

Фото : ernur.kz17 марта 2020, 10:07

В Казахстане в рамках реализации поручения главы государства по недопущению чрезмерного роста беззалогового потребительского кредитования, в период чрезвычайного положения и в дальнейшем на законодательном уровне будет введен запрет на начисление вознаграждения при просрочке свыше 90 дней по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц.

Об этом сообщила председатель Агентства Мадина Абылкасымова на заседании Правительства РК, передает zakon.kz.

Для восстановления кредитной истории физических лиц будет предусмотрена возможность для заемщика по исправлению негативной кредитной истории в случае погашения более 50% просроченной задолженности в течение 12 месяцев и последующего исполнения обязательств, - сообщила Абылкасымова.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты