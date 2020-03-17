Заемщикам дадут возможность исправить негативную кредитную историю

Глава финрегулятора рассказала о мерах по снижению роста долговой нагрузки на население и бизнес в связи с коронавирусом.

В Казахстане в рамках реализации поручения главы государства по недопущению чрезмерного роста беззалогового потребительского кредитования, в период чрезвычайного положения и в дальнейшем на законодательном уровне будет введен запрет на начисление вознаграждения при просрочке свыше 90 дней по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц.

Об этом сообщила председатель Агентства Мадина Абылкасымова на заседании Правительства РК, передает zakon.kz.

Для восстановления кредитной истории физических лиц будет предусмотрена возможность для заемщика по исправлению негативной кредитной истории в случае погашения более 50% просроченной задолженности в течение 12 месяцев и последующего исполнения обязательств, - сообщила Абылкасымова.

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