В каких сферах будут создавать новые рабочие места в период ЧП в Казахстане

Будут реализованы проекты по реконструкции различных объектов с обязательным привлечением 50% работников-казахстанцев и 90% казахстанского содержания товаров и услуг.

На заседании правительства министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал о разрабатываемой дорожной карте, содержащей новые антикризисные меры по обеспечению занятости населения, передает корреспондент zakon.kz.

Из-за складывающихся факторов на внешних рынках прогнозируется риск возникновения нестабильности на рынке труда, в том числе возможно высвобождение работников, сокращение числа новых рабочих мест, увеличение уровня безработицы. В целях недопущения негативных факторов, нами разрабатывается дорожная карта, содержащая новые антикризисные меры по обеспечению занятости населения, - сказал Нурымбетов.

По его словам, занятость планируется обеспечивать на работах по реконструкции: капитальному и текущему ремонту социально-культурных объектов, объектов ЖКХ и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Для реализации таких проектов должны быть соблюдены такие условия: найм не менее 50% работников по направлению центров занятости, а доля применения товаров и услуг отечественного производства - не менее 90%, - уточнил глава ведомства.

Вместе с тем, как добавил министр, при отборе будет отдаваться приоритет проектам, при реализации которых будет обеспечена максимальная занятость по продолжительности и количеству привлеченных лиц, при условии заработной платы работникам не менее 85 тысяч тенге.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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