Дарига Назарбаева: Сегодня нам всем нужна взаимная ответственность

Председатель Сената парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева обратилась к казахстанцам, передает zakon.kz.

Текст сообщения опубликован ниже.

Введение Президентом страны К.К.Токаевым чрезвычайного положения – мера своевременная и необходимая.

Наша общая цель - борьба с распространением коронавирусной инфекции, предотвращение ее негативного влияния на экономику Казахстана и жизнь людей.

Все государственные службы, акиматы мобилизованы на обеспечение безопасности граждан и решение задачи бесперебойного снабжения населения всем необходимым.

В это время необходимо оказать максимальную помощь и поддержку медицинским работникам - они находятся на переднем крае борьбы с этой болезнью, от их профессионализма и ответственности зависят жизнь и здоровье людей.

Мы должны с пониманием отнестись к действиям правоохранительных органов и неизбежным ограничениям, связанным с необходимостью обеспечения порядка и безопасности граждан в условиях чрезвычайного положения.

Задача государственных органов обеспечить максимальную открытость и достоверность информации о пандемии и предпринимаемых для борьбы с ней усилиях.

Распространение панических настроений, слухов и дезинформации должно решительно пресекаться. Паникеры и провокаторы – такие же враги, как сам коронавирус.

Наш общий успех в противодействии пандемии, в первую очередь, зависит от ответственной позиции всего общества, всех граждан страны, нас, казахстанцев. Сохранение спокойствия, дисциплина, соблюдение гигиены, самоизоляция, забота о себе и своих близких - главное оружие борьбы с вирусом.

Сегодня нам всем нужна взаимная ответственность, солидарность и взаимопомощь.

Берегите себя и своих близких.

Вместе мы победим!

Отдельное сообщение по регламенту работы Сената:

Сенат Парламента РК работает в штатном режиме. Однако, в связи с профилактикой коронавируса, основная работа депутатов будет сосредоточена в комитетах. Сенаторы будут работать над законопроектами, собирать материалы к парламентским слушаниям.