Министр отметил, что для недопущения роста цен правительству предоставлена возможность введения предельных цен.

Наживаться на гражданах в условиях режима ЧП не позволим, заявил на пресс-конференции правительства министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент zakon.kz.

Нашей главной задачей сейчас обеспечить бесперебойное жизнеобеспечение продовольствием и товарами жизненной первичной необходимости. В обращении Президента было сказано, что будет обеспечено в полной мере продовольственная безопасность в это тяжелое время. Как уже было выше сказано не следует поддаваться ажиотажу и запасаться впрок, — сказал Султанов.

Он напомнил, что все объекты торговли работают в полном режиме, есть ограничения по крупным объектам, но эти меры приняты только для безопасности граждан.

В целом, по его словам, обеспечение продукцией будет в полной мере организовано. Для этого приняты дополнительные меры.

Акиматы совместно с органами по защите конкуренции, а также наших органов по защите прав потребителей будут проводить регулярный мониторинг изменений цен и недопущения ценовых сговоров. Поэтому я обращаюсь к предпринимателям, там где есть попытки необоснованного роста цен, цены в магазинах должны вернуться на уровень начала прошлой недели. Если этого это произойдет, то будут применяться все необходимые, имеющиеся инструменты, в том числе, как было выше сказано, Президентом правительству предоставлено возможность введения предельных цен. Конечно же, это не рыночные крайние меры, но это действенный будет инструмент. Для того, чтобы наши предприниматели понимали, что во время ЧП необходимо обеспечивать и социальную ответственность со стороны бизнеса. Наживаться на наших гражданах в условиях такого положения мы не позволим, — заявил Султанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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