Госзакупки упростят в Казахстане

Все другие закупки будут проводиться в прежнем порядке.

Упрощенный порядок госзакупок будут использовать в период ЧП в Казахстане, сообщил на пресс-конференции в правительстве первый заместитель премьер-министра — министр финансов Алихан Смаилов, передает корреспондент zakon.kz.

- Президент подписал Указ "О дальнейших мерах по стабилизации экономики", которым оговариваются особые условия по налогообложению и госзакупкам, формированию и использованию бюджета. В период ЧП будут исполняться меры по особым правилам государственных закупок. Во время кризиса правительство должно предпринимать срочные действия. Например: срочный закуп масок и средств защиты, строительство больницы и так далее. В этом случае конкурсные процедуры могут продлится до 60 дней. В связи с этим рабочей группе предоставлены полномочия по государственным закупкам из одного источника для определения поставщика, товаров, работ и услуг. А в этом случае важные закупки выше 2 млрд тенге будут согласовываться с Президентом РК. Все другие закупки будут проводиться в прежнем порядке, — сообщил Смаилов.

Он добавил, что по формированию и исполнению республиканского бюджета на период чрезвычайного положения также вводится особый порядок.

Формирование бюджета будет проводиться по укрупненным расчетам на основании данных министерств и ведомств. Это позволит сократить сроки по рассмотрению бюджетных заявок, оперативно определить направление и объем требуемых бюджетных расходов, — добавил глава Минфина.

По его словам, при исполнении бюджета будет предусмотрена возможность приостановления регистрации договоров и проведения платежей, что позволит избежать роста обязательств в случае невозможности финансирования в полном объеме утвержденных бюджетных программ.

В пример он привел строительство объектов, когда по действующему бюджетному законодательству необходимы различные экспертизы и техническо-экономические расчеты, согласование между госорганами. Однако учитывая необходимость принятия срочных мер, Правительство приняло решение по сокращению вышеуказанных процедур.

Будут усилены меры по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий. Совместно с крупными торговыми сетями и поставщиками продовольственных товаров, а также акиматами, будут решены вопросы бесперебойной поставки всех необходимых продуктов и товаров первой необходимости. Хочу отметить, что продукты и лекарства в стране имеются в нужных количествах, не следует совершать покупки впрок и создавать ажиотаж, — заключил Смаилов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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