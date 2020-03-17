Чиновников сферы культуры Атырауской области осудили за коррупцию

Они присвоили бюджетные деньги под предлогом проведения культурно-массовых мероприятий.

За хищение бюджетных средств в особо крупных размерах осужден ряд должностных лиц в сфере культуры Атырауской области, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы РК, ранее завершено досудебное расследование в отношении экс-руководителя ГУ "Управление культуры, архивов и документации Атырауской области" Сабыр С., директора КГКП "Атырауская областная филармония имени Н.Жантурина" Дуйсенгалиева Г., руководителя отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансово-экономической службы Управления Рахматулиной А. и бухгалтера Самариденовой Г.

Сабыр и другие подозревались злоупотреблении должностными полномочиями и в хищении вверенных бюджетных средств в особо крупном размере, путем обналичивания через аффилированных лиц под предлогом проведения культурно-массовых мероприятий. 16 марта текущего года приговором суда №2 г. Атырау осуждены: Сабыр к 7 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности, Дуйсенгалиев к 7 годам ограничения свободы, Самариденова и Рахматулина к 7 годам лишения свободы, с отсрочкой исполнения наказания до 5 лет. Осужденные должностные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, – сообщили в ведомстве.

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