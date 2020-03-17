Фудкортам в ТРЦ предложили переходить на доставку еды на дом
Это сделано для безопасности наших граждан.
Фото : googleusercontent.com17 марта 2020, 12:09
Бизнесменам, работающим в сфере общественного питания в ТРЦ, предложили переходить на доставку еды на дом, сказал на пресс-конференции в правительстве министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент zakon.kz.
Ограничена работа крупных торговых объектов. Это сделано для безопасности наших граждан. Остановлена работа именно торгово-развлекательной части, но тем не менее мы вчера обсуждали с нашими предпринимателями - фудкортам в торгово-развлекательных центрах дана возможность перейти на доставку продукции на дом, - сказал Султанов.
Министр призвал представителей бизнеса в данной сфере переходить на доставку еду на дом или в офис.
Я, кстати, хотел бы призвать таких предпринимателей воспользоваться такой возможностью. В этих условиях это как раз вашим услугам придаст дополнительные возможности в будущем, когда пройдет эта проблема, и покупатели, пользователи будут относиться к вам по-другому, - отметил Султанов.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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