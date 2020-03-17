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На чихающих пассажиров набросились в самолете с кулаками

Шутники будут наказаны.

Фото : кадр видео17 марта 2020, 12:10

В самолете рейсом из Саудовской Аравии в Бейрут произошла драка из-за кашля, передает zakon.kz.

Как сообщает mir24.tv, пассажиры рейса неудачно пошутили и начали специально чихать в салоне. Медицинских масок на них не было.

Попутчики и врачи в химзащите этот юмор не оценили и набросились на якобы больных с кулаками.

Шутники будут наказаны.


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