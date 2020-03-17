На чихающих пассажиров набросились в самолете с кулаками
Шутники будут наказаны.
Фото : кадр видео17 марта 2020, 12:10
В самолете рейсом из Саудовской Аравии в Бейрут произошла драка из-за кашля, передает zakon.kz.
Как сообщает mir24.tv, пассажиры рейса неудачно пошутили и начали специально чихать в салоне. Медицинских масок на них не было.
Попутчики и врачи в химзащите этот юмор не оценили и набросились на якобы больных с кулаками.
Шутники будут наказаны.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5011980-169359f697d8a7d345c67958bfd0f231
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...