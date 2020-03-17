Биртанов: Ситуация под контролем
Вся помощь оказывается в полном объеме.
Фото : ПМ17 марта 2020, 12:18
Елжан Биртанов сообщил, что ситуация в стране находится под контролем, передает zakon.kz.
В целом хочу сказать, что ситуация находится под контролем правительства. Работает государственная комиссия и все необходимые решения по предотвращению распространения инфекции и оказанию медицинской помощи в полном объеме оказываются, - сказал он.
По словам министра, у нас есть медицинские и диагностические средства.
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Биртанов уточнил, что 17 марта в силу вступило в силу новое поставление главного санитарного врача.
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