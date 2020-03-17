Детские сады Нур-Султана пустеют

За последнее время посещаемость заметно снизилось.

Почти 80% детей в столице перестали посещать детские сады. Об этом сегодня на брифинге сообщила руководитель управления образования города Нур-Султан Шолпан Кадырова, передает корреспондент zakon.kz.

Все детские сады Нур-Султана продолжают работать в штатном режиме. Однако за последнее время посещаемость заметно снизилось.

Мы обеспечили свободное посещение всех наших воспитанников. Отчислений из дошкольных организаций за пропуски не будет. При малом количестве детей, как сейчас мы это наблюдаем, дети будут объединяться в малые группы. А педагоги смогут заниматься педагогической и методической деятельностью, с сохранением часовой нагрузки и заработной платы, - сказала она.

Она также отметила, что медики ежедневно осматривают детей, контролируют их состояние – визуальный осмотр, измерение температуры, наблюдение за любыми проявлениями заболеваний. Всего в дошкольных учреждениях столицы установлено свыше 512 дозаторов.

Мы настоятельно рекомендуем родителям оставлять детей дома, во избежание появления различных инфекций. Еще раз повторяю – отчислений за непосещение не будет. По нашим данным, общее количество отсутствующих детей на сегодняшний день составляет 79,7%, - сказала она.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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