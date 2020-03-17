В медучреждениях Казахстана ввели запрет на фото и видеосъемку

Это направлено на защиту пациентов.

В Казахстане усилены санитарно-карантинные меры в медицинских организациях, сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает zakon.kz.

С сегодняшнего дня во всех медицинских организациях: это больницы, медико-социальные учреждения, дома престарелых и интернаты, вводится карантин, - сказал Биртанов.

Он уточнил, что запрещено посещение этих объектов, организаций всем, кроме тех, кто там работает.

Это направлено на защиту пациентов. Усиливаются санитарно-карантинные меры. В этих организациях также введен запрет на фото и видеосъемку, - отметил министр.

Биртанов призвал всех сохранять спокойствие.

Эта инфекция контролируемая. Наши медицинские ресурсы подготовлены, - заключил он.

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