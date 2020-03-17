Холдинг "Байтерек" увеличит поддержку проектов МСБ

Также планируется усовершенствовать инструмент субсидирования и гарантирования.

Состоялось заседание Правительства РК в онлайн-режиме, в ходе которого Председатель Правления АО "НУХ "Байтерек" Айдар Арифханов рассказал о мерах поддержки казахстанских предпринимателей, передает zakon.kz.

На сайте холдинга отмечается, что "Байтерек" является ключевым оператором Правительства по содействию и развитию бизнеса в стране и готов поддержать инициативы Министерства национальной экономики.

- Для реализации предложений Министерства национальной экономики дочерняя организация Холдинга – Фонд развития предпринимательства "Даму" обладает всей необходимой инфраструктурой. Фонд "Даму" обладает филиальной сетью из 22 филиалов и региональных центров во всех регионах страны. Фондом "Даму" осуществлена полная интеграция приема заявок по субсидированию и гарантированию через портал E-gov. В 2019 году Фондом запущен портал Online Damu, для перевода всех оказываемых мер поддержки в цифровой формат, - проинформировал глава Холдинга.

По его словам, в 2020 году будет расширена продуктовая линейка по инструменту гарантирования, предусматривающая гарантию Фонда "Даму" по факторинговым, лизинговым операциям, банковским гарантиям и так далее.

Также планируется усовершенствовать инструмент субсидирования и гарантирования путем включения микрофинансовых организаций (МФО) в качестве участника госпрограммы "Дорожная карта бизнеса-2025" (ДКБ-2025) наряду с банками. Это позволит значительно увеличить охват микро и малых предпринимателей.

- В целях стимулирования кредитования проектов в сельском хозяйстве предлагается предусмотреть субсидирование ставок по кредитам (лизингу) в агропромышленном комплексе (АПК). Механизм субсидирования ставок по кредитам (лизингу) в АПК предполагается реализовать по аналогии с действующим механизмом в рамках "ДКБ-2025", - пояснил Айдар Арифханов.

Глава холдинга "Байтерек" напомнил, что за счет ранее выделенных и собственных средств Фонда "Даму" в 2020 году планировалось поддержать 11,7 тыс. проектов МСБ (по инструменту субсидирования – 1,1 тыс., по гарантированию – 1,6 тыс., по программам обусловленного размещения – 9 тыс.).

- За счет выделения Правительством дополнительных средств Фондом "Даму" будет поддержано дополнительно 7,7 тыс. проектов МСБ, в том числе через механизмы обусловленного размещения - 5,8 тыс. проектов, через инструменты субсидирования – 1,5 тыс. проектов и через инструменты гарантирования – 400 проектов, - сообщил он.

Между тем, по его словам, для работы по данным направлениям потребуется докапитализация Фонда "Даму", будут проведены необходимые мероприятия в соответствии с бюджетным законодательством.

- Таким образом, выделение дополнительных средств и реализация предусмотренных мероприятий по поддержке предпринимательства является актуальной мерой, которая должна содействовать росту доли МСБ в предстоящие годы, - заключил Айдар Арифханов.

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