Нигматулин в онлайн формате обсудил с общественностью регионов закон о митингах

На видеосвязь со столицей вышли также лидеры общественного мнения, представители гражданского общества, правозащитных организаций, ученые и эксперты в 9 регионах Казахстана.

Сегодня в Мажилисе под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялся круглый стол, посвященный основным нормам законопроекта "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан". С учётом введения в стране чрезвычайного положения заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи, сообщает zakon.kz.

В обсуждении актуальных вопросов приняли участие депутаты Мажилиса, разработчики законопроекта, представители международных организаций, НПО, гражданского общества, известные общественные деятели. На видеосвязь со столицей вышли также лидеры общественного мнения, представители гражданского общества, правозащитных организаций, ученые и эксперты в 9 регионах Казахстана, что позволило значительно расширить круг участников заседания.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин напомнил, что задача совершенствования законодательства о митингах поставлена в Послании народу Казахстана Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, а основные подходы и концепция законопроекта рассмотрены на заседании Национального совета общественного доверия в декабре прошлого года. При этом Спикер Мажилиса акцентировал внимание на таких подходах, обозначенных Главой государства, как введение уведомительного принципа организации митингов и ответственности.

Мажилис приступил к работе над законопроектом, включив в состав рабочей группы представителей госорганов, непарламентских партий, неправительственных организаций и гражданского общества.

В ходе заседания круглого стола особое внимание уделено нормам, вызывающим наибольший общественный резонанс.

Бурное обсуждение вызвала норма, предусматривающая специализированные места для организации и проведения мирных собраний.

Свою позицию по этому вопросу выразили Уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова, президент "Фонда развития парламентаризма в Казахстане" Зауреш Батталова, правозащитник Евгений Жовтис, общественный деятель Мухтар Тайжан, заместитель председателя Федерации профсоюзов Ерлан Саиров, директор Института европейского права и прав человека Марат Башимов, председатель Общественного совета при МВД Марат Когамов и др.

Мнения разделились от отрицания таких специализированных мест до их определения. Высказаны и компромиссные предложения с акцентом на закреплении тех мест, где нельзя проводить такие мероприятия.

По мнению Спикера Мажилиса специализированные места позволят повысить культуру организации и проведения мирных собраний.

Эти специализированные места должны иметь доступную инфраструктуру, удобное месторасположение, подъездные пути. И, наверное, чтобы "снять" вопросы общественности, местным исполнительным органам необходимо завести на своих интернет-ресурсах реестр специализированных мест и информацию об их занятости, - отметил Спикер Мажилиса.

Еще одним актуальным вопросом стали сроки внесения и рассмотрения уведомлений и заявлений.

В правительственном варианте законопроекта содержится норма, согласно которой для проведения митингов и собраний, а также демонстрации и шествия необходимо направить уведомление об их проведении местным исполнительным органам в срок не позднее 15 рабочих дней до дня проведения, для организации пикетирования - в срок не позднее 10 рабочих дней до дня его проведения.

Представители общественности предлагают сократить этот срок, а о пикетах вообще не уведомлять, поскольку пикет – дело спонтанное.

Председатель Мажилиса высказался за сокращение сроков, отметив важность доработки этой нормы.

Высказались участники круглого стола и по вопросу, касающемуся перечня документов, которые необходимо приложить к уведомлению и заявлению.

В частности, сомнения у Спикера Мажилиса вызвала необходимость предоставлять организаторами списка журналистов для освещения мероприятия.

Отдельное внимание уделено перечню обязанностей и запретов для журналистов, освещающих митинги.

По мнению Председателя Мажилиса, с учётом высказанных позиций необходимо сократить до разумных пределов такой перечень. При этом отмечена важность создания условий для работы журналистов.

Говоря о такой актуальной норме законопроекта, как основания для прекращения мирного собрания, Нурлан Нигматулин отметил, что принятие определенных мер позволит не допустить злоупотребления местными исполнительными органами таким правом.

Прежде всего, это расширение принципов организации и проведения мирных собраний.

Их можно дополнить принципом презумпции в пользу проведения мирных собраний, ну и конечно, принципом ответственности, - считает Спикер Мажилиса.



Говоря же об ответственности за нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний, Нурлан Нигматулин предложил разделить ответственность за организацию и участие в несанкционированных мероприятиях и ответственность за организацию и участие в санкционированных мероприятиях, но прошедших с нарушениями требований действующего законодательства.

Во втором случае, по мнению Спикера Мажилиса, возможно смягчение санкций.

Подводя итоги обсуждения, Председатель Мажилиса отметил, что рабочая группа изучит все высказанные предложения и замечания.

Думаю, выражу общее мнение, если скажу, что сегодня состоялся обстоятельный, предметный и очень полезный разговор. Конечно, некоторые позиции законопроекта пока дискуссионны. И это нормально. Все предложения по ним будут самым внимательным образом проанализированы и обсуждены. И как всегда мы совместно с гражданским обществом постараемся учесть максимальный спектр замечаний и предложений по данному законопроекту. И тогда мы сможем подготовить такой закон, который, максимально устроит все стороны, - резюмировал Спикер Мажилиса.

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