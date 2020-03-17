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Токаев поручил поддержать туристскую отрасль

К нему поступали многочисленные сообщения.

Фото : Акорда17 марта 2020, 14:20

Касым-Жомарт Токаев в связи с чрезвычайным положением в стране поручил разработать пакет стимулирующих мер по поддержке субъектов туристской деятельности, передает zakon.kz.

Об этом Президент написал на своей странице в twitter.

На основании многочисленных обращений ко мне Правительству поручается разработать пакет стимулирующих мер по поддержке субъектов туристской деятельности, - написал он.


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