Токаев поручил поддержать туристскую отрасль
К нему поступали многочисленные сообщения.
Фото : Акорда17 марта 2020, 14:20
Касым-Жомарт Токаев в связи с чрезвычайным положением в стране поручил разработать пакет стимулирующих мер по поддержке субъектов туристской деятельности, передает zakon.kz.
Об этом Президент написал на своей странице в twitter.
На основании многочисленных обращений ко мне Правительству поручается разработать пакет стимулирующих мер по поддержке субъектов туристской деятельности, - написал он.
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