Токаев поручил поддержать туристскую отрасль

К нему поступали многочисленные сообщения.

Касым-Жомарт Токаев в связи с чрезвычайным положением в стране поручил разработать пакет стимулирующих мер по поддержке субъектов туристской деятельности, передает zakon.kz.

Об этом Президент написал на своей странице в twitter.

На основании многочисленных обращений ко мне Правительству поручается разработать пакет стимулирующих мер по поддержке субъектов туристской деятельности, - написал он.

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