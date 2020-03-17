Режим ЧП: Можно ли вернуть деньги за ранее оплаченный тур или выезд на учебу

Некоторые университеты США не идут на уступки казахстанским студентам.

Коронавирус так или иначе затронул жизнь каждого человека в мире. Закрыты границы, места массового скопления людей, отменяются авиарейсы. В связи с этим у казахстанцев, подававших ранее заявки на визу в Европу и США, возникает вопрос, могут ли они как-то вернуть консульский сбор или перенести действие визы на более благополучное время, передает zakon.kz.

Казахстанцы, заранее запланировавшие выезд на обучение в США, рискуют потерять не только место в университете, но и деньги. На время действия режима чрезвычайного положения в Казахстане введены ограничения на пересечение государственной границы, поэтому все выезды приходится переносить на более поздние сроки.

Посольство США прислало официальное письмо о том, что все записанные люди на собеседование не смогут пройти его в течение определенного времени. У них консульские сборы не сгорают, просто переносятся даты собеседования на неопределенный срок, - сообщил основатель центра визовой поддержки Hasta La Visa Ануар Сейткерим.

Среди казахстанцев есть те, кто уже имеет приглашение от американских университетов, но вовремя прибыть к началу семестра не смогут при всем желании.

Например, у некоторых подававших заявку на визу обучение должно начаться 5 апреля, и они должны до 1 апреля пройти собеседование, получить визу и уехать, но они не могут это сделать как минимум до 15 апреля. И если обучение начинается 5 апреля, человек никак не сможет попасть в США, потому что граница закрыта и посольство перенесло все собеседования. Их деньги, которые они оплачивали за зачисление в американский университет, плюс пошлины за сервис, почту, банковские расходы не возвращаются. То есть, у них приглашение просто сгорает. Некоторые университеты идут навстречу, но другие не хотят переделывать приглашение на другие даты. И посольство, и мы помогаем отсрочить, пишем обращения в университеты, но многие не возвращают деньги и не идут на уступки по датам, - констатировал Ануар Сейткерим.

У визовых центров, компаний, организующих выезд для образования и работы за рубежом, люди просят возврат денег. Но по факту, они сейчас сами оказались в качестве заложников пандемии коронавируса и вынуждены временно приостанавливать свою деятельность, чтобы не терпеть убытки.

Другое дело – турфирмы, которые, несмотря на затруднительную ситуацию, имеют в своем распоряжении все рычаги для того, чтобы отменить ранее оплаченный тур или перенести его на более поздний срок без штрафов. Смогут ли казахстанцы требовать таких действий?

Все будет зависеть от того, какой договор они заключили, и насколько клиентам интересно позже выезжать. На самом деле, на поддержку бизнеса государством выделено 300 млрд тенге, поэтому все турфирмы и визовые центры должны возвращать потребителям 100%, потому что это форс-мажорные обстоятельства, и обращаться к государству, чтобы уже оно возместило их потери. Либо, если клиент заинтересован, переносить сроки на другое время. На мой взгляд, так необходимо сделать, - сказала президент Республиканского общественного объединения "Национальная лига потребителей" Светлана Романовская.

Форс-мажор, связанный с пандемией коронавируса, охватил весь мир, и все страны, в том числе Казахстан, сейчас принимают меры, чтобы смягчить экономические потери как для населения, так и для бизнеса.

Альберт Ахметов

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