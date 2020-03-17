О ситуации по коронавирусу в Алматы. Видео брифинга

Спикерами выступил Тлеухан Абилдаев.

В Алматы прошел брифинг по ситуации с коронавирусом, передает zakon.kz.

Спикером выступил руководитель Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев.

Вопросы можно было направить по электронному адресу info@rsk.almaty.kz или по номеру +7 707 934 39 84 (WhatsApp).

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