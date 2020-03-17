В Италии могут отказать в лечении старикам, заболевшим коронавирусом 

Нагрузка на медицинскую систему растет и местным властям приходится идти на крайние меры.

В Италии пожилым пациентам, которые заболели коронавирусом могут отказывать в интенсивной терапии из-за нехватки мест, сообщает zakon.kz.

По информации The Telegraph, в Италии насчитывается 5090 коек для интенсивной терапии, что на данный момент превышает количество пациентов, которые в них нуждаются.

Нагрузка на медицинскую систему растет и местным властям приходится идти на крайние меры. Чиновники итальянского региона Пьемонт предлагают в случае нехватки коек в отделениях интенсивной терапии отказывать в лечение пациентам старше 80 лет, а также тем, у кого есть другие серьезные заболевания.

Рост нынешней эпидемии делает возможным достижение точки дисбаланса между клиническими потребностями пациентов с COVID-19 и эффективной доступностью интенсивных ресурсов. Если станет невозможно предоставлять всем пациентам услуги интенсивной терапии, необходимо будет применить критерии для доступа к интенсивному лечению, что зависит от ограниченности имеющихся ресурсов. … Критерии доступа к интенсивной терапии в экстренных случаях должны включать возраст менее 80 лет или балл по индексу сопутствующих заболеваний по Чарльсону меньше 5, — говорится в документе, подготовленном департаментом гражданской защиты региона Пьемонт.

Местные власти хотят отстрочить применение этих критериев настолько, насколько это будет возможно.

По состоянию на 16 марта в Италии зафиксировано 27980 случаев заболевших коронавирусом. 2158 - погибли, 2749 — выздоровели.

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