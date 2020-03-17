Принято постановление о мерах по безопасности казахстанцев в связи с введением ЧП

Так, для предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения РК предписаны ограничительные мероприятия на въезде в страну.

Главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин подписал постановление "О мерах по обеспечению безопасности населения Республики Казахстан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан "О введении чрезвычайного положения в РК", передает zakon.kz.

Так, для предупреждения распространения коронавирусной инфекции (КВИ) среди населения РК предписаны ограничительные мероприятия на въезде в страну.

Департаменту контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте, территориальных департаментов Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг, структурным подразделениям органов государственных доходов в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан поручено обеспечить:

1) проведение санитарно-карантинного контроля с обязательной термометрией и анкетированием всех лиц (пассажиры, перевозчики, члены экипажей, бортпроводники и другие) во всех пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан;

2) обработку данных системой распознавания анкет с передачей их в Веб приложение Министерства здравоохранения РК в течение двух часов после прибытия рейса;

3) укомплектование специалистов санитарно-карантинных пунктов в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан средствами индивидуальной защиты (респираторы, защитные очки, защитные (противочумные) костюмы I-II-типов или одноразовые защитные (противочумные) костюмы) и дезинфекционными средствами с учетом круглосуточного режима работы;

4) проведение санитарно-просветительной и разъяснительной работы на постах транспортного контроля среди перевозчиков и пассажиров по профилактике и предупреждению распространения КВИ;

5) организацию размещения наглядной агитации по предупреждению распространения КВИ, а также информировать пассажиров по громкоговорящей связи по вопросам профилактики КВИ;

6) раздачу памяток всем выезжающим гражданам РК из Казахстана и всем гражданам, приезжающим из-за рубежа по вопросам профилактики КВИ в условиях угрозы ее завоза и распространения в мире;

7) проведение санитарно-просветительной работы среди населения с использованием средств массовой информации по вопросам профилактики КВИ;

8) пересмотр и размещение алгоритмов оповещения по выявленным подозрительным случаям ОРВИ вышестоящим и местным исполнительным органам;

9) инструктаж сотрудников органов контроля на Государственной границе по мерам профилактики и предупреждения распространения КВИ.

Кроме того, приняты ограничительные мероприятия на территории республики.

В связи с чем акимам, руководителям управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент необходимо обеспечить:

1) карантин на 14 дней с изоляцией в помещениях, определенных местными исполнительными органами, лиц, прибывших из стран категории 1а) согласно приложению 1 к настоящему постановлению, с момента последнего посещения которых прошло менее 14 дней, за исключением правительственных делегаций, а также владельцев дипломатических паспортов, пилотов авиакомпаний и членов локомотивных бригад, лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте;

2) изоляцию на дому (домашний карантин) в течение 14 дней со дня пересечения границы Республики Казахстан лиц, прибывших из стран категориии 1б) согласно приложению 1 к настоящему постановлению, за исключением правительственных делегаций, а также владельцев дипломатических паспортов, пилотов авиакомпаний и членов локомотивных бригад, лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте. В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется госпитализация.

Борт проводники авиакомпаний прибывшие из стран категории 1а) подлежат изоляции на дому (домашний карантин) как лица, прибывшие из стран категории 1б);

3) наблюдение медицинским работником ПМСП по месту проживания (пребывания) путем обзвона в течение 14 дней со дня пересечения границы РК лиц, прибывших из стран категории 2 согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

Члены правительственных делегаций, а также владельцы дипломатических паспортов, пилоты авиакомпаний и члены локомотивных бригад, лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте, прибывшие из стран категории 1а) и 1б) подлежат медицинскому наблюдению по месту проживания (пребывания) путем обзвона как лица, прибывшие из стран категории 2;

В свою очередь центральным государственным органам, акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент - обеспечить введение и контроль исполнения:

1) запрета на проведение аудио, фото и видео съемки в организациях здравоохранения, в помещениях, определённых местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками;

2) запрета на проведение массовых мероприятий (праздничных, спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий, проведение конференций, семинаров, выставок и др.);

3) приостановления деятельности кинотеатров, ночных клубов, фитнес, тренажерных залов (центров), детских игровых площадок при торгово-развлекательных комплексах, организаций внешкольного дополнительного образования (центры развития, образования, кружки, факультативы и др.), компьютерных клубов спортивных комплексов (кружков, секций и др.), за исключением спортивных баз, аккредитованных в Национальном Олимпийском Комитете только в период их использования для подготовки национальных сборных команд к Олимпийским и Параолимпийским играм, Токио-2020;

4) запрета выезда на международные спортивные, культурные, туристские мероприятия в страны, неблагополучные по КВИ, за исключением выезда по медицинским показаниям. Разрешение выезда гражданам на лечение за рубеж в сопровождении не более двух человек, при наличии следующих документов:

- заключение врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической организации для подтверждения диагноза и срочности лечения, согласно форме 035-1/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года №907 "Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения";

- письмо-приглашение от зарубежной медицинской организации на лечение, с нотариально засвидетельствованным переводом;

5) запрета на использование кальянов в объектах общепита;

6) полного карантина (запрет посещений) и усиленный санитарно-дезинфекционный режим в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа;

7) усиленного санитарно-дезинфекционного режима (установка санитайзеров для обработки рук, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка с применением дезинфекционных средств, проветривание) на объектах массового пребывания и жизнеобеспечения (торгово-развлекательные центры, рынки, религиозного назначения, ЦОНы, коммунального хозяйства, бани, пищевой промышленности, общественного питания, вокзалы, аэропорты, сферы услуг (салоны красоты, ателье и другие), гостиницы и др.), здравоохранения (в т.ч. аптеки) и образования;

8) обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств общественного транспорта после каждого рейса, остановок общественного транспорта (не менее двух раз в день), мест общего пользования (тротуары, парки, скверы, площади и др.);

9) реализации продуктов питания в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов;

10) оказания услуг населению на объектах торговли, общественного питания в одноразовых перчатках, подлежащих замене не менее двух раз в смену и при нарушении целостности (продавцы, повара, официанты, кассиры и другие сотрудники, имеющие непосредственный контакт с продуктами питания);

11) соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров в фуд-кортах, расположенных на территории крупных торговых объектов;

12) активного эпидемиологического надзора, выявления и изоляции больных (и лиц с подозрением) с проявлениями вирусной инфекции, схожими по клиническим признакам с КВИ;

13) использования масок или респираторов высокой степени защиты медицинскими работниками и персоналом, действия которых связаны с осмотром, транспортировкой, работой в очаге, госпитализацией, лечением и обслуживанием больных с подозрением на КВИ;

14) организации и проведения семинаров для специалистов территориальных подразделений Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг, организаций здравоохранения по вопросам эпидемиологии, клинических проявлений, диагностики КВИ, организации и проведения мероприятий по санитарной охране границ территории Республики Казахстан в условиях угрозы завоза и распространения КВИ;

15) проведения инструктажа с полным охватом всех сотрудников медицинских организаций региона по проведению противоэпидемических мероприятий при КВИ с демонстрацией защитных костюмов I-II типов и средств индивидуальной защиты;

16) проведения инструктажа и разъяснительной работы среди организаторов туров (специалисты туристических фирм) и путешественников (медицинский, частный и бизнес туризм) по профилактике и предупреждению распространения КВИ;

17) регулярного информирования населения по вопросам профилактики КВИ, принятие мер по предупреждению паники среди населения.

Министерству образования и науки РК совместно с акиматами областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент необходимо обеспечить:

1) выход на каникулы организаций среднего образования с 16 марта по 5 апреля 2020 года;

2) перевод на дистанционное обучение организаций образования (обеспечить максимальный перевод при наличии технической возможности), в том числе проведения всех видов оценки знаний;

3) соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в организациях образования и воспитания (проветривание, влажная уборка не менее трёх раз в смену, дезинфекция);

4) отмену кабинетной системы обучения;

5) кварцевание помещений групп в детских дошкольных учреждениях;

6) проведение утреннего фильтра (осмотр при приеме детей в группу) в детских дошкольных учреждениях;

7) запрет экскурсий учащихся во время каникул и срока действия чрезвычайного положения.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития РК обеспечить ограничение международных пассажирских сообщений со странами 1а, 1б, 2 категории.

Министерству внутренних дел РК обеспечить:

- охрану мест карантинизации и провизорной госпитализации контактных по КВИ;

- принятие мер по поиску и помещению на карантин контактных по КВИ.

Министерству информации и общественного развития РК совместно с акиматами областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент активизировать информационно-разъяснительную работу по профилактике распространения КВИ среди населения.

Также предусматривается организация и проведение противоэпидемических мероприятий по локализации очагов инфекциию.

В связи с чем будет утвержден Алгоритм обработки данных пассажиров, с целью мониторинга и проведения расследования при регистрации КВИ, а также порядок назначения вида карантина для лиц, имевших повышенный риск заражения КВИ.

Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент также необходимо обеспечить:

1) развертывание дополнительных провизорных стационаров для больных с симптомами, не исключающими заболевания КВИ;

2) развертывание карантинных стационаров для изоляции лиц, контактировавшие с больными или инфицированными КВИ согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

3) транспортировку лиц, контактировавших с больными или инфицированными КВИ, с соблюдением инструкции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

4) информирование населения о текущей эпидемиологической ситуации по распространению КВИ и принимаемых мерах в регионе;

5) обеспечить приобретение необходимого числа реанимационного оборудования (аппаратов ИВЛ, перфузоры, пульсоксиметры, кардиомониторы).

Руководителям управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент обеспечить:

1) выделение отдельных коек в инфекционном стационаре для изоляции больных КВИ и с подозрением на заболевания КВИ с соблюдением противоэпидемичекого режима;

2) распределение ежедневного потока пациентов (по другим нозологическим заболеваниям) с исключением пересечения их пациентами с подозрением на заболевание КВИ;

3) лечение больных КВИ в инфекционном стационаре;

4) госпитализацию и медицинское обследование в провизорном стационаре больных с симптомами, не исключающими заболевания КВИ;

5) лабораторное обследование больных с симптомами, не исключающими заболевания КВИ;

6) изоляцию в карантинном стационаре лиц, контактировавшие с больными или инфицированными КВИ, при отсутствии условий изоляции на дому;

7) карантин на дому лиц, близко контактировавшие с больными или инфицированными КВИ, при наличии условий изоляции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

8) оформление листов временной нетрудоспособности (больничный лист) без посещения медицинских организаций для лиц, находящихся в карантине на дому;

9) дистанционное медицинское наблюдение за остальными контактными;

10) бесплатную выдачу масок для пациентов в рамках динамического наблюдения при наличии признаков ОРВИ (дети до 18 лет, лица старше 60 лет, беременные, онкобольные, пациенты после трансплантации, пациенты с хроническими заболеваниями органов дыхания);

11) организацию онлайн-выдачи или доставки рецептов на дом пациентам в рамках бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения;

12) переведение приема врачей ПМСП и консультации врачей амбулаторно-поликлинических организаций в формат дистанционных услуг;

13) увеличение количества бригад неотложной медицинской помощи амбулаторно-поликлинических организаций;

14) при необходимости принятие решения по отмене/ ограничению плановых медицинских услуг (плановая госпитализация, профилактические осмотры, скрининги, реабилитация);

15) потребность в лекарственных средствах и медицинских изделиях, необходимых для лечения пациентов с КВИ;

16) внедрение карантина в стационарных организациях здравоохранения.

12. Руководителям Департамента на транспорте, территориальных департаментов Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг обеспечить:

1) исполнение порядка назначения вида карантина для лиц, имевших повышенный риск заражения КВИ согласно приложения 3 к настоящему Постановлению;

2) ежедневный мониторинг и представление информации за прошедшие сутки до 02-00 часов следующего дня о лицах, пересекающих границу РК, с разбивкой по гражданам РК, общему количеству иностранных граждан, с раздельным учетом иностранных граждан, прибывших из стран неблагополучных по заболеваемости КВИ;

3) контроль за проведением изоляции контактных, а также соблюдением противоэпидемического режима в условиях карантина;

4) уведомление под роспись контактных, находящихся на домашнем карантине, а также лиц, проживающих совместно с ними о необходимости соблюдения Правил изоляции на дому (домашний карантин) согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

5) эпидемиологическое расследование каждого случая КВИ с определением круга контактных первого и второго уровня и объема противоэпидемических мероприятий, в течение 48 часов;

6) информирование населения о текущей эпидемиологической ситуации по распространению КВИ и принимаемых мерах в регионах.

Республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения "Национальный центр общественного здравоохранения МЗ РК":

1) осуществлять мониторинг эпидемиологической ситуации по КВИ в странах, неблагополучных по КВИ согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) ежедневно до 19-00 часов представлять в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг, управления здравоохранения и Департаменты контроля качества безопасности товаров и услуг областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент перечень стран, неблагополучных по заболеваемости КВИ в разрезе категорий;

3) обеспечить ежедневное размещение на сайте перечень стран, с регистрацией КВИ.

Республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" (НЦЭ) обеспечить:

1) лабораторное обследование больных и контактных на КВИ;

2) дезинфекционную обработку очагов КВИ;

3) неснижаемый запас расходных лабораторных материалов, расходных материалов для забора образцов от больных КВИ, тест-систем, диагностикумов для проведения полимеразно-цепной реакции, вирусологических исследований, молекулярно-генетического исследования;

4) в случае подозрения на КВИ методологическую помощь специалистам лабораторий по методам диагностики КВИ в соответствии с рекомендациями ВОЗ;

5) в случае регистрации больного с подозрением на КВИ при заборе и транспортировке материала от больных с КВИ, транспортировке больных с подозрением на КВИ, проведении дезинфекционных мероприятий в очагах больных с подозрением на КВИ соблюдать порядок, предусмотренный действующими нормативными правовыми актами.

Республиканским государственным предприятиям на праве хозяйственного ведения "Национальный центр общественного здравоохранения" (НЦОЗ), "Национальный научный центр особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева" (ННЦООИ) обеспечить:

1) готовность Центральной референс-лаборатории к приему проб для проведения исследований на КВИ;

2) в случае регистрации больного с подозрением на КВИ выезд специалиста ННЦООИ для проведения исследований на базе лаборатории территориальной противочумной станции, а при их отсутствии – в лаборатории особо опасных инфекций территориального Центра экспертизы;

3) круглосуточный мониторинг эпидемиологической ситуации по КВИ в странах мира;

4) регулярное взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения (24 часа 7 дней в неделю) через контактный пункт ВОЗ.

16. Руководителям департаментов полиции областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент оказать содействие в поиске контактных, их изоляции в провизорном и карантинном стационаре, а также охране провизорных и карантинных стационаров.



Постановление вступает в силу со дня подписания.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!