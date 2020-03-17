Антикоррупционная служба Алматы перешла на прием граждан в онлайн-режиме

Через программное обеспечение Skype алматинцы могут напрямую обратиться к руководству Департамента по интересующим их вопросам.

Антикоррупционная служба Алматы переходит на онлайн прием граждан, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в связи с введением чрезвычайного положения в Республике Казахстан из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, с целью сохранения здоровья населению и сотрудникам, Антикоррупционная служба г.Алматы апробирует осуществление приема граждан для удобства граждан используя современные средства связи (Skype, WhatsApp и.т.д).

Через программное обеспечение Skype жители г.Алматы могут напрямую обратиться к руководителю или заместителям руководителя Департамента по интересующим их вопросам. Для этого необходимо лишь предварительно договориться с ответственным сотрудником о времени выхода в прямой эфир, – сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы Алматы.

Онлайн прием будет осуществляться путем записи и прямым подключением через Skype (ANTIKOR Almaty) или через сайт Волонтерского движения "Акселератор Добра" оказывающего правовую помощь населению.

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