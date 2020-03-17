729 человек находятся на карантине в стационарах Алматы
На домашнем карантине - 760 человек.
Фото : 24.kz17 марта 2020, 14:58
На карантине в провизорных центрах Алматы находятся 729 человек. Об этом сообщил Тлеухан Абильдаев руководитель Управления общественного здоровья Алматы на брифинге в РСК, передает zakon.kz.
На домашнем карантине находятся 760 человек, - отметил он.
По его словам, все те, кто изолирован в домашние условия, обзваниваются врачами на ежедневной основе.
Если имеется симптоматика, то они помещаются на 14-дневный карантин в стационар, - добавил он.
Абильдаев попросил придерживаться сроков изоляции.
Исключить приезд гостей, минимизироваться приезд родственников и общение с друзьями. Мы надеемся на гражданскую и личную ответственность каждого, - заключил руководитель.
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