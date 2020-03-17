Турпоездки по Алматы и Алматинской области прекращены

Ранее Управлением туризма были даны рекомендации туроператорам о приостановке выездных и въездных туров в страны с неблагополучным эпидемиологическим фоном.

Акимат Алматы распространил сообщение об остановке деятельности турорганизаций, организующих туры и экскурсии по Алматы и в области, передает zakon.kz.

В связи с Указом Президента РК Токаева К.К. от 15.03.2020 №285 о введении режима чрезвычайного положения на всей территории Казахстана на период с 8.00 16 марта до 7.00 15 апреля, акиматом города Алматы было принято решение о закрытии туристских объектов: Медеу, Шымбулак, Пионер, Кок-Тобе, а также об остановке деятельности туристских организаций, осуществляющих туры и экскурсии по внутреннему туризму в Алматы и алматинской агломерации до стабилизации эпидемиологического фона COVID-19, - сказано в сообщение пресс-службы акимата города.

Ранее Управлением туризма были даны рекомендации туроператорам о приостановке выездных и въездных туров в страны с неблагополучным эпидемиологическим фоном.

С целью предотвращения распространения КВИ COVID-19 были разосланы памятки с мерами предосторожности и необходимости их соблюдения в местах массового скопления людей.

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