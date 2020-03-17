Синод Православной церкви Казахстана выступил с обращением в связи с чрезвычайным положением

Архипастыри и священнослужители настоятельно рекомендуют на время чрезвычайного положения молиться дома.

Синод Православной церкви Казахстана сделал обращение в связи с распространением инфекции COVID-19, сообщает zakon.kz.

Синод Православной Церкви Казахстана с большой обеспокоенностью воспринимает распространение в мире коронавирусной инфекции. Миллионы людей оказались не только перед угрозой заражения, но и испытали на себе социально-экономические последствия этого явления, говорится в обращении. Текст обращения приводится ниже.

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку COVID-19 пандемией, в связи с чем своевременным решением государственного руководства на всей территории Республики Казахстан с 16 марта 2020 года введено чрезвычайное положение.

Архипастыри и священнослужители возносят усердные молитвы о прекращении эпидемии, о том, чтобы Всемилостивый Господь укрепил духовные и телесные силы страждущих и в скором времени вернул им доброе здравие. Пусть Бог дарует терпение, мужество и мудрость врачам, поможет ученым специалистам в кратчайшие сроки создать лекарства, необходимые для победы над злым недугом.

Синод Православной церкви Казахстана рекомендует в эти дни, кроме последовательного и неукоснительного соблюдения всех санитарно-гигиенических мер профилактического характера, сохранять сдержанность и спокойствие, не поддаваться панике и страхам.

Святая Церковь продолжает свое спасительное служение, не отказывая никому в духовном окормлении и полноценном участии в спасительных Таинствах. Но в соответствии с 3 пунктом Указа Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан" (№ 285 от 15 марта 2020 года), которым запрещается проведение общественных мероприятий с массовым скоплением людей, в богослужебную жизнь Митрополичьего округа временно вводятся дополнительные правила, способствующие предотвращению распространения болезни.

Все храмы будут открыты для верующих в течение дня. Всякий желающий может прийти в церковь, совершить молитвы, поставить свечи, подать поминальные записки, заказать молебен или пообщаться со священником. В храмах продолжится исполнение всех основных правил гигиены и безопасности для предупреждения распространения вируса COVID-19. Совершение частных Таинств и треб будет осуществляется по просьбам верующих.

Литургии, за которыми будут возноситься сугубые молитвы об избавлении от бедствия и скорейшем исцелении заболевших, будут совершаться только духовенством. Богослужения главы Казахстанского Митрополичьего округа будут транслироваться телестудией "Семиречье" на канале YouTube.

Всем, у кого проявляются признаки простуды или гриппа, следует оставаться дома до полного выздоровления. Тем прихожанам, кто в силу возраста или состояния здоровья особенно уязвим к инфекции, или кому приходится преодолевать большие расстояния на общественном транспорте, настоятельно рекомендуется на время чрезвычайного положения молиться дома. Недопустимо легкомысленно относиться к инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, подвергая опасности заражения себя и окружающих, говорится в обращении.

На долю наших предков нередко выпадали разнообразные испытания, в том числе губительные эпидемии. Верующие воспринимали случившееся бедствие как повод принести покаяние, исправить жизнь по заповедям, утвердиться на путях правды, благочестия и милосердия. В таких обстоятельствах всем нам, архипастырям, священнослужителям и мирянам, необходимо усилить свои молитвы об избавлении Казахстана и всего мира от смертоносной язвы. Непременным условием избавления от бед и скорбей является покаяние и исправление своей жизни по заповедям Божиим. Святитель Иоанн Златоуст предупреждает: "Бог силен прекратить все бедствия, но пока не увидит совершившегося обращения, не прекращает скорбей".

"Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив" (Пс. 102:8), - возвещает нам Священное Писание, поэтому уповая на Всемогущего Бога, любящего нас Небесного Отца, не будем унывать или отчаиваться, удалим от своих сердец всякий ропот или страх.

"Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами" (2Кор. 13:13)".

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