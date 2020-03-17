Пациентка с ОРВИ, у которой выявили коронавирус, контактировала с инфицированным
Он прибыл из Германии.
Рассказывая о больных коронавирусом в Нур-Султане, руководитель Управления общественного здравоохранения города Сауле Кисикова сообщила некоторые детали, передает zakon.kz.
По ее словам, заболевшая ОРВИ пациентка была контактным лицом с инфицированным коронавирусом человеком, прибывшим из Германии.
Девять пациентов, выявленные в процессе мониторинга за лицами, прибывшими из стран с неблагополучной эпидситуацией, или из группы контактных лиц, находились среди жителей Нур-Султана не более двух дней.
Утром 17 марта стало известно о новых 14 случаях коронавируса в столице. 5 человек были в стационаре, в инфекционном блоке. Четверо сняты с рейсов из Италии и Южной Кореи.
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