Пациентка с ОРВИ, у которой выявили коронавирус, контактировала с инфицированным

Он прибыл из Германии.

Рассказывая о больных коронавирусом в Нур-Султане, руководитель Управления общественного здравоохранения города Сауле Кисикова сообщила некоторые детали, передает zakon.kz.

По ее словам, заболевшая ОРВИ пациентка была контактным лицом с инфицированным коронавирусом человеком, прибывшим из Германии.

Девять пациентов, выявленные в процессе мониторинга за лицами, прибывшими из стран с неблагополучной эпидситуацией, или из группы контактных лиц, находились среди жителей Нур-Султана не более двух дней.

Утром 17 марта стало известно о новых 14 случаях коронавируса в столице. 5 человек были в стационаре, в инфекционном блоке. Четверо сняты с рейсов из Италии и Южной Кореи.

Все новости по теме читайте здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!