В Нур-Султан завезут 350 тысяч масок

Мониторинг цен проводится ежедневно.

Руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова на брифинге рассказала, кто мониторит ценовую политику на медицинские изделия, передает zakon.kz.

По ее словам, мониторинг цены на медицинские маски, антисептик и другие товары, связанных с профилактикой коронавируса, проводится ежедневно.

Ценовая политика на сегодняшний день регулируется управлением предпринимательства Нур-Султана. Работа с поставщиками медицинский изделий проводится комитетом СК "Фармация". Поэтому ответственные лица и органы контролируют эту ситуацию. Мониторинг проводится ежедневно, - сказала она.

Руководитель отметила, что акиматом города проведена большая работа с поставщиками масок.

350 тысяч масок в течение дня должны поставить. Это касается и антисептиков. Вся ситуация на контроле. Потребности для жителей столицы мы установили, - заключила Кисикова.

Ранее были озвучены подробности 14 новых случаев коронавируса в Нур-Султане.

Все новости по теме читайте здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!