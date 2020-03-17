В Нур-Султан завезут 350 тысяч масок
Мониторинг цен проводится ежедневно.
Фото : 24tv.ua17 марта 2020, 15:48
Руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова на брифинге рассказала, кто мониторит ценовую политику на медицинские изделия, передает zakon.kz.
По ее словам, мониторинг цены на медицинские маски, антисептик и другие товары, связанных с профилактикой коронавируса, проводится ежедневно.
Ценовая политика на сегодняшний день регулируется управлением предпринимательства Нур-Султана. Работа с поставщиками медицинский изделий проводится комитетом СК "Фармация". Поэтому ответственные лица и органы контролируют эту ситуацию. Мониторинг проводится ежедневно, - сказала она.
Руководитель отметила, что акиматом города проведена большая работа с поставщиками масок.
350 тысяч масок в течение дня должны поставить. Это касается и антисептиков. Вся ситуация на контроле. Потребности для жителей столицы мы установили, - заключила Кисикова.
Ранее были озвучены подробности 14 новых случаев коронавируса в Нур-Султане.
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