Токаев принял члена НСОД
Расул Жумалы поддержал инициативы Национального совета общественного доверия.
Фото : akorda.kz17 марта 2020, 15:49
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял члена НСОД, политолога Расула Жумалы, сообщает zakon.kz.
В ходе встречи Президента с политологом Расулом Жумалы обсуждались вопросы развития средств массовой информации, в том числе повышения качества казахстанского контента, функционирования государственного языка, а также общественно-политической и просветительской работы.
Расул Жумалы поддержал инициативы Национального совета общественного доверия и высказал ряд предложений по совершенствованию его работы, а также по вопросам молодежной политики.
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