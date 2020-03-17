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Токаев принял члена НСОД

Расул Жумалы поддержал инициативы Национального совета общественного доверия.

Фото : akorda.kz17 марта 2020, 15:49

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял члена НСОД, политолога Расула Жумалы, сообщает zakon.kz.

В ходе встречи Президента с политологом Расулом Жумалы обсуждались вопросы развития средств массовой информации, в том числе повышения качества казахстанского контента, функционирования государственного языка, а также общественно-политической и просветительской работы.

Расул Жумалы поддержал инициативы Национального совета общественного доверия и высказал ряд предложений по совершенствованию его работы, а также по вопросам молодежной политики.


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