В Нур-Султане могут открыть дополнительные лаборатории для проверки на коронавирус

В ближайшее время будет принято решение.

Сейчас власти Нур-Султана обсуждают вопрос об открытии дополнительных лабораторий для проверки на коронавирус, сообщила руководитель столичного Управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова, передает zakon.kz.

Тестов на всех хватит. При открытии дополнительных пунктов забора биоматериала необходимо учесть, что данная инфекция относится ко второму уровню опасности. То есть, необходимо соблюдение именно биологической безопасности, как при заборе материала, при транспортировке, также при проведении лабораторных исследований. Этот вопрос на обсуждении и в ближайшие дни будут приняты решения об открытии дополнительных пунктов забора, - сказала она.

Кисикова подчеркнула, что тесты на новый вирус нужно проводить если на то есть причины:

Также следует отметить, что забор анализа биоматериала необходимо проводить с учетом эпидемиологической ситуации. То есть, наличие контакта, наличие поездок в неблагополучные по эпидемиологической ситуации страны. Критерии для забора биоматериала на коронавирусную инфекцию необходимо учитывать.

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