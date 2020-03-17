Алматинскую белку на Атакенте убирают
Ранее аким Бостандыкского района города сообщал, что скульптура не будет полностью демонтирована, а будет перенесена на территорию "Атакента".
Фото : instagram17 марта 2020, 15:58
Алматинскую, ставшую почти легендарной Белку, демонтируют, передает zakon.kz.
Об этом в instagram сообщила участник проекта Майра Измайлова.
Исторический момент !Белку убирают, жалко, 2 года вокруг нее собирались люди, почему в нашей стране не приживаются яркие и креативные явления??? - написала она.
На днях на Белку надели маску.
Ранее аким Бостандыкского района города сообщал, что скульптура не будет полностью демонтирована, а будет перенесена на территорию "Атакента". Это планировали осуществить в течение марта.
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