В Нур-Султане ужесточили меры дезинфекции в борьбе с коронавирусом

Усилен санитарно-дезинфекционный режим на рынках, базарах, торговых домах, ТРЦ и др. организациях.

В Нур-Султане в аэропорту, на вокзалах, соцобъектах, рынках, ТРЦ, местах массового скопления людей и т.д ужесточили меры по санитарной обработке и дезинфекции в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Так, в аэропорту и на вокзалах усилены меры безопасности: обрабатываются дезинфицирующими средствами зоны регистрации, зоны ожидания, телескопические трапы, багажное отделение, зоны досмотра, перила, лестничные пролеты, двери и все наиболее контактные места.

Усилен санитарно-дезинфекционный режим на рынках, базарах, торговых домах, ТРЦ и др. организациях. Все сотрудники обеспечены медицинскими масками, антисептиками и др. дезинфицирующими средства. Проводится тщательная обработка рабочих мест и зданий.

Также в столице на конечных остановках специальным раствором проводят обработку автобусов. Также в автобусах имеются антисептики для пассажиров.

После окончания смены маршруты заезжают на мойку, где так же дополнительно обрабатывают автобусы. Проводится дезинфекция машин коммунальных служб города.

Как отметили в УДОР, также усилен санитарно-дезинфекционный режим на соцобъектах, объектах здравоохранения и на медико-социальных объектах для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, центрах социальной реабилитации, детдомов, учебных заведениях для детей инвалидов и интернатных организациях; запрещено посещение посетителями.

"Таким образом, в столице приняты максимальные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции: работает оперативный штаб, выработан алгоритм действий при выявлении случаев коронавирусной инфекции. Горожанам необходимо принимать все меры профилактики: тщательно мыть руки с мылом, отказаться от рукопожатий, пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены, дезинфицировать гаджеты/оргтехнику, избегать контакта с людьми, имеющими признаки ОРВИ, не выходить из дома без надобности и не посещать места массового скопления людей",- заключили в управлении.

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