Дебошира-узбекистанца сняли с авиарейса в Алматы

Мужчину привлекли к ответственности сразу по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях.

Нетрезвого гражданина Узбекистана, устроившего дебош в самолете, сняли с рейса транспортные полицейские, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте, 14 марта 2020 года в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Алматы от диспетчера поступило сообщение о том, что на борту вылетающего воздушного судна сообщением "Алматы-Ташкент" находится правонарушитель.

В ходе проверки транспортные полицейские установили 36-летнего гражданина Республики Узбекистан, который находясь в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, на замечания сотрудников авиакомпании не раегировал, тем самым мешал спокойствию пассажиров. Деструктивный пассажир был снят по акту с вышеуказанного авиарейса, для выяснения обстоятельств. Согласно заключению медицинского освидетельствования у него было алкогольное опьянение "средней степени". В отношении него составлен административный протокол по статье 440 ч.1 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и наложен административный штраф в сумме 12 625 тенге, который установлен в санкции 5 месячных расчетных показателей, – сообщили в пресс-службе в ДП на транспорте.

В ведомстве дополнили, что в отношении данного гражданина составлен второй административный протокол за мелкое хулиганство и материал направлен в Специализированный межрайонный административный суд города Алматы, для принятия процессуального решения.

Всего же с начала текущего года транспортными полицейскими страны за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечено 12 460 граждан, в том числе, за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде 1 318 человек. Общая сумма наложенных штрафов за распитие алкогольных напитков составила 6 млн 265 тыс. 857 тенге.

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