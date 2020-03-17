В Алматы объявили штормовое предупреждение

17-18 марта возможен сход снежных лавин.

По данным РГП "Казгидромет", в Алматы объявлено штормовое предупреждение, передает zakon.kz.

В связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в бассейне реки Киши Алматы в период 17-18 марта возможен сход снежных лавин, - сообщили синоптики.

В свою очередь "Казселезащита" также предупреждает, что в горах Иле Алатау возможен сход снежных лавин.

В это время не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

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