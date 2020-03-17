Акимат Алматы будет контролировать соблюдение работодателями Трудового кодекса

За соблюдением трудового Закона станут следить трудовые инспекторы.

Акимат Алматы будет контролировать соблюдение работодателями трудового законодательства, передает zakon.kz.

На площадке Региональной службы коммуникаций Алматы состоялась пресс-конференция об исполнении Указа Главы государства "О введении чрезвычайного положения в РК" с участием заместителя руководителя Управления социального благосостояния Данияра Алкебайулы.

В центрах, где предоставляются специальные социальные услуги, в условиях стационара объявлен карантин на 6 объектах, в условиях полустационара - центры распущены на каникулы.

Деятельность центров "Бақытты отбасы", "Активное долголетие" будет вестись дистанционно, с сохранением заработной платы работников, - добавил Данияр Алкебайулы.

Подведомственные Управлению социального благосостояния организации - Центр занятости населения города и районные отделы Управления продолжают работу в штатном режиме. При этом в организациях обеспечены меры санитарного контроля, противоэпидемические мероприятия согласно санитарных правил.

Также Данияр Алкебайулы рассказал о трудовом режиме при чрезвычайном положении, связанном с распространением коронавируса в стране.



Так, при дистанционной работе порядок работы, учет рабочего времени определяются в соответствии со ст. 138 Трудового кодекса РК. Заработная плата выплачивается в полном объеме в соответствии с учетом рабочего времени, которое регулируется актом работодателя. При этом Трудовой кодекс обязывает работодателя создавать условия для дистанционной работы.

В организациях, где дистанционная работа невозможна, то работодатель в соответствии со ст. 70 Трудового кодекса вправе ввести неполный режим рабочего дня, где оплата будет производиться за фактически отработанное время.

Если же такой режим невозможен и работодатели вынуждены приостановить свою деятельность, то здесь следует руководствоваться ст. 112 Трудового кодекса. В этих условиях работодатель выплачивает работникам плату не ниже минимального размера заработной платы, который составляет 42 500 тг. Однако если в трудовом или коллективном договоре прописаны иные условия, то выплата производится по ним, но не ниже минимального размера заработной платы, — сказал Алкебайулы.

В крайних случаях работодатель может пойти на сокращение штата. В этом же случае работодатель в соответствии со ст. 131 Трудового кодекса обязан в месячный срок уведомить работника и выплатить компенсацию в размере среднемесячной заработной платы работника.

В этой связи мы, как местный исполнительный орган, будем проводить ежедневный мониторинг состояния дел на предприятиях города, высвобождения работников, соблюдения работодателями и работниками трудового законодательства, — отметил Алкебайулы.

Соблюдение трудового Закона будет контролироваться трудовыми инспекторами. Все контактные данные инспекторов размещены на официальном сайте управления, а также в социальных сетях.

В случае высвобождения вне зависимости от причины увольнения в течение 6 месяцев граждане имеют право оформить социальную выплату по потере работы. Выплата будет производиться в размере 40% от ранее получаемой заработной платы. Для этого необходимо зарегистрироваться в Центре занятости населения города в качестве безработного, что можно сделать дистанционно, зарегистрировавшись в портале egov.kz, далее без участия самого работника будет назначена социальная выплата.

Вместе с тем Д. Алкебайулы сказал, что для обеспечения занятости населения действует государственная программа "Еңбек", в которой предусмотрены временные и социальные рабочие места, общественная работа и молодежная практика. Увеличиваются количества выделяемых квот.

В заключение заместитель руководителя управления отметил, что будут обеспечены меры содействия занятости населения, также будет введен контроль за высвобождением работников и принятию своевременных мер по их трудоустройству.

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