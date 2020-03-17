Что и насколько может подорожать в Казахстане из-за обесценивания тенге

По мнению эксперта, в целом все товары и услуги по итогам 2020 года из-за наблюдаемого обесценения тенге к доллару США, подорожают на 2,1%.

Какие товары и услуги могут подорожать в первую очередь из-за текущего обесценивания тенге, и как это в целом отразится на потребительской инфляции в Казахстане, рассуждает Управляющий директор AERC (Центр исследований прикладной экономики) Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, на текущий момент курс USDKZT стабилизировался на уровне 434-436 тенге, что на 15% выше среднемесячного курса за февраль. При этом данный рост стоимости доллара США, учитывая наличие импортной составляющей в потребительской корзине казахстанцев, скажется на удорожании товаров и услуг.

Как он подчеркнул, по данным Комстата, порядка 63% непродовольственных и 25% продовольственных товаров, потребляемые в Казахстане домохозяйствами, являются импортными и это не учитывая импорта в средствах производства.

Так, по нашим модельным оценкам (Bayesian Vector Autoregression models), 15% рост USDKZT (при прочих равных условиях) приведет к удорожанию практически всех позиций потребкорзины. Это исходит из результатов моделирования, согласно которым каждое 1% увеличение USDKZT сказывается на накопленном росте общей инфляции на 0,13 процентных пункта. Данное соотношение в макроэкономике именуется величиной «эффекта переноса». В частности, по итогам текущего года накопленный средний рост цен на одежду и обувь в Казахстане составит 4,8%, предметы домашнего обихода, бытовая техника – 4,0%, здравоохранение (услуги и медикаменты) – 3,5%, отдых и культура – 2,0%, продукты питания и безалкогольные напитки – 1,9%, жилищные услуги и топливо – 1,7%, транспорт (услуги и автомобили, запчасти) – 1,5%, рестораны и гостиницы – 1,2%, алкогольные напитки и табачные изделия – 0,5%, – написал Олжас Тулеуов.

В целом же, по его словам, все товары и услуги по итогам 2020 года из-за наблюдаемого обесценивания тенге к доллару США, подорожают на 2,1%.

Это означает, что годовой уровень инфляции в декабре текущего года составит порядка 7,5-8,1% при нынешних 6,0%, то есть выйдет за таргетируемый Нацбанком коридор. При этом произведенное повышение базовой ставки Нацбанка на 2,75 процентных пункта до 12%, по нашим оценкам, позволит нивелировать скачок инфляции уже в первой половине 2021 года, если, конечно же, нынешние условия не будут ухудшаться дальше, – подытожил Олжас Тулеуов.

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