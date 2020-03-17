Мужчина в последний раз в жизни поймал попутку в Алматинской области

Катастрофа началась, когда неуправляемый автомобиль вылетел с дороги.

Минувшим вечером, микроавтобус Toyota Previa следовал из Каскелена в Чемолган. По пути водитель минивена остановился подвезти "голосующего" на обочине мужчину. Двигаясь в северном направлении, не доезжая поселка Жамбыл, на прямом участке трассы, по неизвестной причине водитель потерял управление автомобилем. Никто не знал, что для пассажира эта поездка окажется последней в жизни, передает zakon.kz.

Катастрофа началась, когда неуправляемый автомобиль вылетел с дороги и, едва не перевернувшись, ударился о дерево, после чего от удара микроавтобус отбросило и развернуло в обратную сторону.

Покинув искореженный авто, водитель вызвал скорую. Прибывшие на место ДТП медики стали оказывать помощь пострадавшим, после чего шестерых пассажиров с различными травмами госпитализировали в больницу, но одного пассажира спасти не удалось.

До приезда медиков мужчина, на которого пришелся весь удар, от полученных травм скончался. Погибший был тем самым попутчиком.

Все обстоятельства ДТП выясняет дознаватель Алматинской области.

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