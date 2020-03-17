Проживающий в Москве певец Ержан Нургалиев о коронавирусе: Чувствуется, напряжение растет

«В СМИ нагнетаются всеобщая паника, страх, то, что я бы отнес к элементам международного терроризма».

Проживающий в Москве известный казахстанский певец Ержан Нургалиев рассказал о том, какая ситуация сложилась в столице России из-за коронавируса, какие меры принимаются властями, идут ли выступления артистов, насколько соблюдаются меры безопасности и многом другом, сообщает zakon.kz.

- Добрый день, Ержан! Вы сейчас в Москве?

- Да. Буквально вчера я прилетел из Перми, где проходил большой международный фестиваль по творческим жанровым аспектам и где я был в качестве члена жюри, а также давал мастер-класс по вокалу.

- Значит, в России еще нет запрета или ограничения на всевозможные массовые мероприятия?

- До вчерашнего дня не было, а вчера, 17 марта, вышел указ мэра Москвы о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В частности, до 10 апреля запрещается проведение всевозможных массовых и досуговых мероприятий, в том числе спортивных, культурных, развлекательно-зрелищных, просветительских и так далее с участием более 50 человек одновременно.

Граждан, возвращающихся в Россию из тех стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, обязали сообщать о своем возвращении с указанием стран, откуда они возвращаются. Также для тех, кто возвращается из таких стран, как Китай, Южная Корея, Италия, Франция и так далее, предусмотрена самоизоляция на дому на 14 дней. Ну и другие меры принимаются. В общем, как и в Казахстане.

Вы, наверное, знаете, что Россия также ввела ограничение в железнодорожном и воздушном сообщении, в том числе в отношении нашей страны. Например, с 19 марта "Аэрофлот" приостанавливает полеты в города Казахстана.

- Сильно чувствуется ажиотаж в России в связи с коронавирусом?

- Лично я никакого ажиотажа не чувствовал и не чувствую, маски практически никто здесь не носит, ну, может, совсем какой-то маленький процент людей, и то эти маски я заметил только вчера в аэропорту. На улицах Москвы редко кого встретишь в масках, хотя я езжу на метро. Вот сейчас я как раз еду в общественном транспорте и не вижу ни одного человека в маске.

Но обстановка, чувствуется, начинает меняться, появляется какое-то напряжение. В самолете, когда я вчера возвращался из Перми, всем пассажирам измеряли температуру. Сегодня я ходил на фитнес и в фитнес-клубе тоже, оказывается, стали измерять температуру, а у входа установили санитайзер для дезинфекции рук.

В целом все нормально, магазины работают, люди ведут себя адекватно, общаются, здороваются за руки. Правда, если чихнешь, то на тебя оборачиваются. Никакой паники, ничего не происходит, но эмоционально, энергетически уже чувствуется, что напряжение растет. Мои соседи и друзья все чаще стали говорить про коронавирус, к тому же по телевизору все это постоянно показывают, по всем каналам, как ни включишь, все время только эта тема и прокручивается. Мне кажется, ситуация на самом деле становится серьезной. На это меня натолкнуло еще вот что.

Сегодня я связался со своим другом, который находится в Италии с семьей и он подтвердил информацию, что ситуация действительно очень сложная и то, что публикуется в СМИ, это не фейк. Говорит, выход за пределы дома без надобности карается у них штрафом в 200 евро и даже к уголовной ответственности могут привлечь за это. Можно выходить только за продуктами и в аптеку, в больницы поступает очень много людей, но, несмотря на высокий уровень медицинских услуг, им не успевают оказать должную медпомощь, что приводит даже к летальным исходам.

- То есть вы верите, что в мире нависла серьезная угроза человечеству? У вас есть паника?

- Лично у меня паники нет. Во-вторых, в мире есть гораздо более серьезные и опасные болезни, чем этот коронавирус. Например, тот же грипп, ОРВИ, сердечно-сосудистые заболевания, в конце концов, СПИД и так далее, которые имеют гораздо тяжелые последствия, но их не раздули до такой степени, как сделали это с коронавирусом.

- Как выдумаете, почему?

- Я могу сказать только свое личное субъективное мнение, основанное на интуиции. Мне кажется, что некие влиятельные структуры, влиятельные персоны специально раздули через СМИ всю эту эпидемию, которая сейчас называется пандемия для того, чтобы изменить финансовую, экономическую, политическую систему в мире.

В результате происходит всеобщая паника, нагнетание страха, то, что я бы отнес к элементам международного терроризма. А международный терроризм - это очень серьезное преступление. И это делается намеренно определенными структурами, которые заинтересованы в том, чтобы поменять глобально всю мировую систему, либо выйти из мирового кризиса.

Но за любым кризисом наступает рассвет, расцвет и что-то хорошее, потому что существуют баланс, равновесные силы, которые всегда выравнивают ситуацию из минусов в плюс. Поэтому я, несмотря на то, что сейчас происходит, верю, что болезнь не затронет людей настолько, насколько это преподносится в СМИ и стараюсь меньше думать о той негативной информации, которая сейчас вокруг витает.

- Хорошо. О чем вы тогда думаете?

- О том, над чем еще надо работать, куда двигаться. Я певец, я пою для людей и буду петь, и я это могу делать через интернет, записывать на студиях свои песни и так далее. Мы своей деятельностью должны созидать, приносить людям радость и разрушать негатив в любом его виде. Поэтому призываю всех казахстанцев не идти на поводу негативных информаций, а верить в лучшее и создавать лучшее своей энергией, своим мышлением, словом, талантом, делом, своей любовью. Любовь – самое главное средство, которое спасет мир, в том числе от любой эпидемии, пандемии…

- Какие концерты у вас были запланированы на ближайшее время?

- Вообще мне обещали ряд концертов по Казахстану, но организаторы молчат. Думаю, это связано с коронавирусом, с чрезвычайным положением.

- Планируете ли вы вернуться в Казахстан?

- Если будут проекты, концерты, то есть смысл вернуться. Но если они будут отменены, то острой необходимости возвращаться в Казахстан я не вижу.

Пользуясь случаем, хотел бы пожелать своим соотечественникам бодрости духа, оптимизма, мира, добра, здоровья и любви!

P. S. Когда интервью было уже опубликовано, позвонил Ержан и сообщил следующее "Только что мне позвонили и сказали, что отменили ряд наших гастролей - крупных фестивалей по России. И концерт на Наурыз в Москве, в котором я должен был участвовать, тоже, видимо, отменяется".

Торгын Нурсеитова

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