Почему в Алматы включили сирены
Доведение информации.
Фото : 24.kz17 марта 2020, 17:37
В ДЧС Алматы рассказали, почему прозвучали сирены по городу, передает zakon.kz.
Доведение информации, - отметили в городе.
Информацию транслировали по телевизорам.
После выступления акима Алматы Бакытжана Сагинтаева жители города услышали сирены.
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