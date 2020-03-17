Почему в Алматы включили сирены

Доведение информации.

В ДЧС Алматы рассказали, почему прозвучали сирены по городу, передает zakon.kz.

Доведение информации, - отметили в городе.

Информацию транслировали по телевизорам.

После выступления акима Алматы Бакытжана Сагинтаева жители города услышали сирены.

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