История одного волонтера. Как они помогают на спортивных соревнованиях

Волонтеры – это ассистенты любого сотрудника на мероприятиях.

Пока в Казахстане в связи с пандемией коронавируса объявлен режим чрезвычайного положения, отменены все массовые мероприятия, у основателя и руководителя волонтерского движения "Көмек" Аламшо Гафурова нашлось время, чтобы рассказать корреспонденту zakon.kz свою историю о том, как он стал волонтером и поведать нашим читателям, чем обычно занимаются волонтеры на спортивных соревнованиях.

- 2019 год в Казахстане объявлен Годом волонтера. Один из первых вопросов, которые я вам хотел бы задать, касается спортивного волонтерства. Расскажите, пожалуйста, чем все-таки занимаются волонтеры на спортивных мероприятиях?

- Волонтеры – это ассистенты любого сотрудника на мероприятиях. Каждое спортивное соревнование – это большое количество участков ответственности.

В том числе, встреча в аэропорту участников и делегатов, транспортная, медицинская служба, встреча в отеле, сопровождение команд и спортсменов, офис соревнований, помощь в подготовке трассы, если это лыжные виды спорта, монтаж-демонтаж на турнирах, проходящих в залах, помощь в доставке питания, пресс-служба, проверка билетов у зрителей. И на каждый участок направляются волонтеры, в зависимости от их специальности.

То есть, студенты факультетов журналистики - в пресс-центр, изучающие языки и переводчики – для сопровождения спортсменов, медики – на допинг-контроль. Раньше к волонтерству относились так, что это, мол, "принеси-подай", "грузчики" и тому подобное. Конечно, от этого тоже не отказываемся, это тоже помощь, но помимо этого, есть немало важных задач, для решения которых направляют волонтерский ресурс.

- Нужно ли человеку проходить какое-нибудь обучение, чтобы стать волонтером?

- Когда намечается спортивное мероприятие, мы рассылаем информацию о наборе волонтеров по нашим чатам, в соцсетях, ребята оставляют заявки. Далее приглашаем на собеседование. Очень многие приходят. Как пример, волонтерами на недавних этапах Кубка мира по фристайлу хотели быть 400 человек, в итоге на соревновании волонтеров было 80 человек.

Собеседование проводим, чтобы узнать, зачем они приходят, понять, на какую позицию можно их определить, согласно навыкам и знаниям. Многое зависит от желания волонтера. Если ему интересно, он остается.

- А что дает самому человеку волонтерство?

- Для парней и девушек волонтерство- это опыт и возможность получить практику, выучить язык, расширить круг общения, обрести новые знания, стать более уверенным. Например, на пресс-конференциях наши девочки-волонтеры выступают переводчиками. У нас сейчас очень много ребят, которые сейчас работают в ивент-агентствах, федерациях, НОК РК, НПК РК, они во время учебы были волонтерами. У нас волонтеры – это, в основном, студенты, которые только находят себя в жизни, у них много свободного времени, они еще не работают нигде.

Ребята поступают на 1 курс, начинают заниматься волонтерской деятельностью, им это нравится, находят друзей, общаются между собой и не бросают это дело до самого окончания учебы. И если есть свободное время в более зрелом возрасте, они тоже приходят. У нас есть немало случаев, когда волонтерство помогало найти свою любовь, образовались счастливые семьи. Сейчас потихоньку к нам присоединяются серебряные волонтеры – это люди пенсионного возраста, у которых есть силы и желание быть волонтером. Также волонтерство помогает в будущем быть хорошими менеджерами, правильно управлять процессами в компаниях.

- А для себя лично, что вы получили от волонтерства?

- Вышел из зоны комфорта. Волонтерство мне помогло обрести уверенность в том, что я могу делать проекты самостоятельно. До образования нашей волонтерской организации немного боялся делать какие-то шаги, был немного скованным. Волонтерство – это еще общение, коммуникации, благодаря волонтерству я освоил в совершенстве английский язык. Я сам был волонтером на каждой позиции, существующей на спортивных соревнованиях, поэтому сейчас, когда я уже координатор волонтеров, знаю, что, где, как работает и это позволяет мне эффективно организовывать процесс. Благодаря волонтерству мне легче понимать свою специальность – туризм, очень много схожих моментов со спортивным волонтерством – встреча гостей, логистика, например.

- Как вы сами узнали о волонтерстве, как приняли стать частью этого благородного движения?

- Сейчас я понимаю, что, наверное, родился волонтером. Уже в школе был постоянно активным, был в школьном самоуправлении, но тогда еще не знал о таком понятии, как "волонтер". Впервые услышал о волонтерстве в 2011 году во время проведения в Казахстане Зимних Азиатских игр, на тот момент сам учился в школе в 10 классе, мне было интересно, кто такие волонтеры и почему о них все говорят. Тогда у нас в стране появилось первое поколение спортивных волонтеров, насколько я знаю. Себя отношу уже к 3-му поколению.

- Расскажите про ваш первый опыт в качестве волонтера.

- В 2012 году в Алматы на Медеу проводился чемпионат мира по бенди. В соцсетях у знакомой увидел, что она была волонтером на этом мероприятии, написал ей, что тоже хочу попробовать свои силы в волонтерстве. Она обещала позвать меня на следующие спортивные соревнования. Таким образом, моим первым спортивным соревнованием в качестве волонтера стал Этап Кубка мира по лыжному двоеборью, прошедший в Алматы в том же 2012 году.

Меня позвали на собеседование. Заполнил анкету, где у нас спрашивали, на каких позициях хотели бы оказаться. Координатором была Камиля Омарова, на собрании она спросила всех: "Кто хочет в аэропорту быть волонтером на встрече спортсменов?". Никто руки не поднимал, а я подумал, что это мой шанс попасть в команду волонтеров и вызвался сам. Камиля Омарова - мой первый координатор, и я очень сильно благодарен ей за то, что она тогда поверила в меня. Так получилось, что позже несколько проектов подряд я всегда был в аэропорту.

Да, это бессонные ночи, сотни гостей встречаешь, постоянно в движении, помогаешь загрузить им вещи, провести к транспорту. На первый взгляд, это черная работа, но мне было интересно.

- Вы ограничиваете свою волонтерскую деятельность только спортивными соревнованиями?

- Волонтерство охватывает многие сферы нашей жизни. Во время учебы в университете я также занимался волонтерством. Едва поступил в КазУМОиМЯ имени Абылай хана, активно участвовал во всех студенческих организациях. В тот момент у моего друга сестренка заболела раком крови, он организовал флешмоб возле одного из ТРЦ для сбора средств. Я пришел, увидел боксы для денег, спросил, что надо с ними делать, они сказали, что нужно собирать деньги во время самого флешмоба- танцев, песен, я решил пойти с этим боксом до начала выступлений. Подходил к людям, объяснял, на что нужны деньги, так получилось, что до начала самого флешмоба я половину требуемых средств собрал. В тот вечер было собрано всего около 1 тыс. долларов.

Также сбор средств на лечение для сестры моего друга проводил в Университете. На тот момент делал все по наитию, не знал, что можно мероприятия делать, все на энтузиазме и позитиве. Просто перед началом пары заходил в аудиторию, рассказывал ситуацию, и просил по окончании урока не проходить мимо коробочки и помочь по возможности. 3 дня так ходил, собрал 100 тыс.тенге, передал тоже другу.

Я почувствовал, как это приятно - помогать кому-то спасти жизнь. Волонтер не только несет добро кому-то, но и получает полезный опыт, навыки коммуникации с людьми и непередаваемые ощущения. А что касается спортивного волонтерства, то там интерес – это антураж, форма, атмосфера.

- Сейчас вы- руководитель целого волонтерского движения "Көмек". Команду свою собирали тоже в студенческие годы?

- Сейчас в нашей волонтерской организации около 400 человек. А начиналось все да, во время учебы. Видя мою активность, в Университете предложили создать команду волонтеров при вузовском Комитете по делам молодежи. Я составил предложение, руководство одобрило. Тогда родилось название – "Көмек", в переводе на русский язык "Помощь", волонтеры как раз и занимаются тем, что помогают людям. Слоган движения: "Наши действия- наша душа", то есть, все мы делаем с душой, в основном мы участвуем на спортивных мероприятиях. Сам постоянно приходил на различные мероприятия, был волонтером.

С 2013 года до нынешнего времени подавляющую часть спортивных мероприятий в Алматы я сам отработал в качестве волонтера, и многие из них полностью наша команда. Это, в том числе, Чемпионаты мира по боксу и тяжелой атлетике, этапы гран-при по дзюдо, этапы Кубков мира по лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина, фристайлу-могулу и фристайлу-акробатике, велогонка "Тур Алматы". На Зимней Универсиаде-2017 я участвовал в организации допинг-контроля, 80% сотрудников сопровождения допинг-контроля были также наши ребята из "Көмек".

Сам сначала прошел тренинги, потом обучал ребят. Нам доверили такую ответственную миссию. Сейчас также меня приглашают организовать работу волонтеров на турнирах М-1 Global в разных городах Казахстана, спортивные федерации зовут, когда проводят турниры в разных городах страны. Благодаря Антидопинговому центру мне посчастливилось стать участником пляжных Азиатских игр в Таиланде, летних Азиатских игр-2018 и Европейских играх в Минске, я там был как сотрудник антидопинговой службы, но все равно был тесно связан с волонтерами, координировал их работу, обучал.

Помимо спортивных соревнований, у "Көмек" много своих проектов, которые мы сами организовываем. Это регулярные походы в детские дома, преподавание английского языка в детских домах, массовые спортивные мероприятия среди студентов, сборы на благотворительность, ярмарки выпечки и хэнд-мэйда, благотворительные кинопоказы под открытым небом. Такие мероприятия помогают сделать нашу команду еще более сплоченной, помогая людям.

Альберт Ахметов

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