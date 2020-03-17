Токаев распорядился перевести 70% госслужащих на дистанционную работу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о переводе госслужащих на удаленную работу, сообщает zakon.kz.

В рамках режима ЧП следует перевести на дистанционную работу до 70% сотрудников государственного и квазигоссектора, за исключением предприятий жизнеобеспечения, безопасности, правопорядка, отдельных СМИ. Аналогичные меры рекомендуется применить и на частных предприятиях.