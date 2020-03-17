Токаев распорядился перевести 70% госслужащих на дистанционную работу
Аналогичные меры меры президент рекомендовал и частным организациям.
Фото : Акорда17 марта 2020, 18:07
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о переводе госслужащих на удаленную работу, сообщает zakon.kz.
В рамках режима ЧП следует перевести на дистанционную работу до 70% сотрудников государственного и квазигоссектора, за исключением предприятий жизнеобеспечения, безопасности, правопорядка, отдельных СМИ. Аналогичные меры рекомендуется применить и на частных предприятиях, - написал в Twitter Токаев.
В рамках режима ЧП следует перевести на дистанционную работу до 70% сотрудников государственного и квазигоссектора, за исключением предприятий жизнеобеспечения, безопасности, правопорядка, отдельных СМИ. Аналогичные меры рекомендуется применить и на частных предприятиях.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) March 17, 2020
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