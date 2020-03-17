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Токаев распорядился перевести 70% госслужащих на дистанционную работу

Аналогичные меры меры президент рекомендовал и частным организациям.

Фото : Акорда17 марта 2020, 18:07

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о переводе госслужащих на удаленную работу, сообщает zakon.kz.

В рамках режима ЧП следует перевести на дистанционную работу до 70% сотрудников государственного и квазигоссектора, за исключением предприятий жизнеобеспечения, безопасности, правопорядка, отдельных СМИ. Аналогичные меры рекомендуется применить и на частных предприятиях, - написал в Twitter Токаев.


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