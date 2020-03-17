В Павлодаре родители не будут платить за пропуски детсадов

В учебных заведениях будут находиться только сотрудники администрации.

Заместитель акима Павлодарской области Асхат Оралов на брифинге в Региональной службе коммуникаций заявил, что павлодарцы могут не отводить своих детей в садики, а за пропуски не придется платить, сообщает zakon.kz.

Все дошкольные учреждения работают в штатном режиме, при этом для детей обеспечивается свободное посещение. Места за детьми, которые не будут посещать детские сады, сохранятся. При этом оплата взиматься не будет. Поэтому есть возможность оставлять ребенка дома под присмотром, - цитирует Оралова pavlodarnews.kz.

В регионе насчитывается 394 дошкольные организации, из них 155 детских садов и 239 мини-центров. Спикер заверил, что во всех учреждениях усилили санитарный и медицинский контроль.

Остаются дома и школьники – с 16 марта у них начались каникулы. В учебных заведениях будут находиться только сотрудники администрации. Родителям рекомендовали подумать, как дети могут проводить досуг на каникулах, и не посещать с ними многолюдные места. Заместитель акима области добавил, что на время введения чрезвычайного положения в регионе закрылись Дворцы школьников, дворовые клубы, кружки и секции. Приостановили проведение спортивных мероприятий со зрителями и тренировки в 22 детско-юношеских спортивных школах, которые посещали 23 тысячи воспитанников. До конца марта в области перенесли 18 региональных чемпионатов и два международных турнира, отменили выезд на 38 республиканских соревнований.

Пандемия коронавируса повлияла на отмену более 240 культурно-массовых мероприятий: на областных сценах планировали показать 42 спектакля и провести 37 концертов. Павлодарцы не смогут посетить музеи, библиотеки и театры – культурные заведения закрыты.

По словам Оралова, в регионе на сегодняшний день не зафиксировано случаев заражения COVID-19.

Жители и гости области могут обращаться по номеру горячей линии - 67-52-08, а также на станцию скорой медпомощи - 103 или по единому республиканскому номеру - 1406.

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