Как будут работать предприниматели Нур-Султана в карантине рассказал аким
И привел в пример ТРЦ.
Фото : uralsweek17 марта 2020, 18:44
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал о работе предпринимателей в условиях карантина, передает zakon.kz.
Зеленый коридор будет обеспечен для предпринимателей, которые поставляют продовольственную безопасность, работникам коммунальных служб и других сотрудников, которые обеспечивают жизнедеятельность нашей столицы. Для безопасности наших детей государственные и частные детские сады будут закрыты, - заявил аким столицы.
Также он привел в пример ТРЦ, где отпустили сотрудников в отпуск и выплатили зарплату.
В ТРЦ приостановлена работа всех торговых точек за исключением продуктовых магазинов, моек и аптек. 12 торговых центров уже приняли решение закрыть эти объекты. Здесь хотел бы привести пример работы сети Мега, которые приостановили аренду, отпустили сотрудников в отпуск, оплатив 75 % зарплаты. Мы рекомендовали всем руководителям торговых центров поддержать наших работников. Ресторанам в ТРЦ рекомендовано перейти на онлайн обслуживание , а также на доставку на дом, - рассказал Кульинов.
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