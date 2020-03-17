Как будут работать предприниматели Нур-Султана в карантине рассказал аким

И привел в пример ТРЦ.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал о работе предпринимателей в условиях карантина, передает zakon.kz.

Зеленый коридор будет обеспечен для предпринимателей, которые поставляют продовольственную безопасность, работникам коммунальных служб и других сотрудников, которые обеспечивают жизнедеятельность нашей столицы. Для безопасности наших детей государственные и частные детские сады будут закрыты, - заявил аким столицы.

Также он привел в пример ТРЦ, где отпустили сотрудников в отпуск и выплатили зарплату.

В ТРЦ приостановлена работа всех торговых точек за исключением продуктовых магазинов, моек и аптек. 12 торговых центров уже приняли решение закрыть эти объекты. Здесь хотел бы привести пример работы сети Мега, которые приостановили аренду, отпустили сотрудников в отпуск, оплатив 75 % зарплаты. Мы рекомендовали всем руководителям торговых центров поддержать наших работников. Ресторанам в ТРЦ рекомендовано перейти на онлайн обслуживание , а также на доставку на дом, - рассказал Кульинов.

Все новости по теме читайте здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!