Аким Нур-Султана рассказал о необходимости ввода карантина

И коротко перечислил ограничения.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал, сколько зараженных коронавирусом находится в столице, передает zakon.kz.

Количество зараженных на сегодня увеличилось с двух до 17 человек. Поэтому мы предложили ввести карантин на территории города, чтобы обезопасить жителей и не распространять коронавирус. Все лица госпитализированы, проводятся лабораторные исследования. Всего с 28 января по 16 марта находились на стационаре 752 человека. Сегодня в стационарах 318 пациентов. Для проведения диагностики и лечения определены медучреждения , где развернуто 1051 койка. В случае необходимости будет подготовлено еще дополнительные места. Медперсонал четко выполняет действия при подозрении коронавирусной инфекцией , на них возложена большая ответственность. Хочу поблагодарить и призвать всех горожан поддержать медсотрудников за их нелегкий труд. Медорганизации полностью обеспечены лекарственными средствами и средствами индивидуальной защиты, - рассказал аким.

Также он поведал о причинах ввода карантина.

Прошло заседание под председательством премьер-министра. Было принято решено ввести на территории города карантин, начиная с 00 часов 19 марта 2020 года. Это значит, что для безопасности наших граждан дополнительно будет усилен контроль , а также введены дополнительные ограничения. Например, запрещено движение междугородних автобусов на автовокзалах, на въездах и выездах на территорию города вводятся ограничения, всеми видами транспорта для выявления лиц с подозрением на инфекцию будут установлены дополнительные мобильные пункты, - заявил Кульгинов.

Все новости по теме читайте здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!