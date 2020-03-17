Время работы ЦОНов будет ограничено в столице

Большинство услуг можно получить в онлайн режиме.

Аким столицы Казахстана Алтай Кульгинов рассказал, как будут работать ЦОНы с 19 марта в связи в введением карантина, передает zakon.kz.

Глава города попросил жителей без особой необходимости не посещать общественные места, в том числе ЦОНы.

Всем руководителям организации вне зависимо от форм собственности рекомендовано перенести на дистанционный режим работы или в отпуска до 70 % офисных работников. Кроме работников правоохранительных органов, специальных органов, медорганизаций и других сотрудников, которые организовывают жизнедеятельность нашего города. Время работы ЦОНов будет ограничено. тем более, что большинство услуг можно получить в онлайн режиме. , - сказал Кульгинов.

Также, по его словам, усилен санитарно-дезинфекционный режим на территории города.

Это ТРЦ, рынки, объекты религиозного назначения, коммунального хозяйства, общественного питания, пищевой промышленности, вокзалы, аэропорты, гостиницы и другие общественные места. Максимально будет усилен контроль за лицами, уклоняющимися от медобследования и лечения. Для обеспечения общественного порядка увеличится патрулирование на территории города, - добавил аким.

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Айша Тулеубекова

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