Бизнесменам Нур-Султана выделены дополнительные средства

Карантин введен для того, чтобы обезопасить граждан, не посещайте места массового скопления людей. Мы все должны объединиться вокруг общей проблемы - Кульгинов.

На складах столицы находится порядка 50 тыс. тонн социально важных продовольственных товаров. При том, что месячная норма потребления в городе составляет 38 тыс. тонн. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, сообщает корреспондент zakon.kz.

Он также отметил, что складские запасы будут заполняться ежедневно.

Для стаблизации цен на основные виды продуктов, через СПК выделены дополнительные средства для поддержки бизнесменов, оптовиков которые поставляют продукты социальной значимости, - добавил Кульгинов.

Кроме того, по его словам, вчера в город было завезено порядка 400 тыс. масок, а также дополнительно заказали антисептические средства в размере 200 тыс. штук

КСК дано поручение организовать дезинфекционную обработку подъездов, жзилых комплексов и домов. Все коммунальные службы переведены на усиленный режим и обеспечены мерами личной гигиены, - продолжил аким.

Также в городе по его словам, наблюдается ежедневное снижение пассажиропотока на общественном транспорте на 33% с 700 тыс в день до 450 тыс. При этом, автобусные парки столицы проводят профилактические работы – ежедневную дезинфекцию автобусов, медицинское освидетельствование водителей, обеспечение масками.

Инфекция охватила практически все страны мира, и к сожалению не обошла нас. Просим соблюдать правила личной гигиены, при проявлении симптомов обращаться на пульт 103, либо же мы выделили отдельную линию iKomek. Карантин введен для того, чтобы обезопасить граждан, не посещайте места массового скопления людей. Мы все должны объединиться вокруг общей проблемы, - заключил он

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Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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