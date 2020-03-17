Личный состав МВД Казахстана переведен на усиленный режим службы

Основная задача – охрана общественного порядка и обеспечения безопасности граждан.

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал о задачах, стоящих перед ведомством, сообщает zakon.kz

С указом главы государства введено на территории страны введено чрезвычайное положение. Личный состав органов внутренних дел переведен на усиленный режим службы. Основная задача – охрана общественного порядка и обеспечения безопасности граждан. Вторая важная задача – охрана особо важных государственных и стратегический важных объектов. В том числе в правительственных учреждениях и дипломатических представительств, - заявил Тургумбаев.

По его словам, за правопорядком будут следить свыше 8 тыс. полицейских и 4 тыс. служащих нацгвардии.

Увеличено количество нарядов полиции. В охране правопорядка сегодня задействовано свыше 8 тыс. полицейских и более 4 тыс. служащих национальной гвардии. Усилен контроль за общественными местами посредством систем видеонаблюдения, центров оперативного управления департамента полиции. К объектам жизнеобеспечения максимально приближены маршруты патрулирования. Сейчас личный состав мобилизован на обеспечение общественного порядка и содействие медицинским службам, обеспечивается круглосуточная охрана карантинных объектов и сопровождение в медицинские учреждения для обследования лиц, прибывших из стран с неблагополучной обстановкой, - сообщил глава МВД.

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